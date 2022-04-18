Может ли ребенок из Украины учиться в школах Германии и без какой прививки его не возьмут в учебное заведение – рассказали в Немецкой общественной организации ABLE e.V

Бесплатное обучение в Германии: как оформить ребенка в школу - 3 шага / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы, вынужденно выехавшие из страны с детьми из-за войны, пытаются не только найти высокооплачиваемую работу, но и оформить ребенка в школу. Какие 3 пункта необходимо учесть для оформления, как адаптироваться ребенку без знания языка и куда обращаться за помощью, рассказали на странице в Instagram Немецкой общественной организации ABLE e.V.

Может ли ребенок из Украины посещать школу в Германии?

Да. Дети, проживающие на территории Германии в возрасте от 6 лет, обязаны обучаться в школе минимум 9 лет. Правило касается также украинских детей, вынужденно переехавших. Родители должны оформить ребенка в школу в первые 6 месяцев после официальной регистрации в Германии. Консультируют украинцев для оформления в школу в Службе по миграции молодежи Jugendmigrationsdienst.

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Родители, не оформившие ребенка в школу и проживающие в Германии на построенной основе, вынуждены заплатить штраф.

Как оформить ребенка в школу?

1. Найдите ближайшую школу, расположенную в вашем районе.

Ближайшая школа к вашему официальному месту регистрации ответственна за вашего ребенка, – отмечают на странице Немецкой общественной организации ABLE e.V.

2. Отправьте письмо-запрос на электронную почту школы о желаемом оформлении ребенка. Затем запишитесь на консультацию для обсуждения дальнейших действий.

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Оформление ребенка в школу / Фото: freepik.com

3. Подготовьте документы для оформления, если в школе готовы предоставить место вашему ребенку: паспорт родителей и ребенка, карту прививок, переведенную на немецкий язык (прививка от кори – обязательна) и документ о регистрации (Wohnanmeldung).

Список документов может отличаться в зависимости от школы и Федеральной Земли.

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Как адаптироваться в школе ребенку, не знающему немецкого языка?

В Германии есть интеграционные классы для детей и молодежи, которые не знают немецкого: Willkommensklasse и Vorbereitungsklassen. Дети в интеграционных классах изучают язык, культуру страны, занимаются спортом и математикой.

Эти классы подготовят вашего ребенка к дальнейшему обучению в обычных классах в Германии, – отмечают на странице Немецкой общественной организации ABLE e.V.

Может ли ребенок с Украины начать обучение в школе Германии в сентябре?

Согласно Федеральной Земле, в которой вы находитесь, могут предложить статус свободного слушателя (Gaststatus). Имея статус, ребенок будет свободно посещать уроки в немецкой школе. Получить его могут дети, параллельно обучающиеся онлайн в украинской школе.

Узнайте также, как переехать в США украинцам без визы.