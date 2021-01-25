HBO готує серіал по "Гаррі Поттеру" – ЗМІ

Проєкт поки на стадії добору авторів

На стрімінговому сервісі HBO Max за співпраці з кінокомпанією Warner Bros. планують випустити серіал за мотивами книжок Джоан Роулінг про пригоди хлопчика зі школи чарівників Гаррі Поттера.

Про це з посиланням на свої джерела повідомив журнал Hollywood Reporter.

За інформацією видання, проєкт поки на підготовчій стадії – зараз компанії шукають авторів і сценаристів і обговорюють ідеї для нового серіалу.

Уточнюється, що жодні угоди поки не підписані, поки тільки ведуться переговори.

"Керівники стрімерів, підтримуваних WarnerMedia, неодноразово розмовляли з потенційними письменниками, розглядаючи різні ідеї, які допомогли б перенести улюблений фільм на телебачення", – повідомили джерела.

Поки відповідні сценаристи не знайдені і на HBO Max і Warner Bros. не готові відкрито підтвердити запуск нового серіалу.

"У студії або на платформі потокового мовлення немає ніяких серіалів про Гаррі Поттера", – цитує видання заяву компаній.

Крім того, для запуску серіалу його ідея ще має бути схвалена автором книжок про Гаррі Поттера Джоан Роулінг, а також компаніям потрібно отримати згоду медіакорпорації NBCUniversal, яка володіє правами на трансляцію контенту, пов'язаного з хлопчиком-чарівником.

Нагадаємо, у Лестер-сквері в Лондоні відкрили пам'ятник Гаррі Поттеру, який відтворює сцену з фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" і є частиною виставки під відкритим небом у центрі британської столиці.

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