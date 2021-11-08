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10 фото ведмедів, які роблять смішні та чарівні речі

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
8 листопада, 16:59
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Зібрали для вас найвеселіші знімки цих милих тварин, щоб скрасити похмурий день
Смішні фото ведмедів
Смішні фото ведмедів / Фото: instagram.com/mrjokerforever/

Ми з дитинства знаємо, що ведмеді – одні з найвеличніших тварин серед лисиць, вовків та інших лісових тварин. Якщо леви вважаються королями джунглів, ведмеді мають бути королями лісів.

Але коли вони не зайняті пошуками їжі, полюванням чи сном, ці тварини присвячують деякий час байдикуванню, спогляданню та неспішним прогулянкам.

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Ми зібрали найчарівніші, найвеселіші та просто випадкові знімки ведмедів у Instagram, які відпочивають на природі, медитують чи гуляють. Насолоджуйтесь смішним проведенням часу цих незграбних і величезних тварин.

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Читайте також: Ведмеді помстилися мисливцям і жорстко "пройшлися" їхнім авто: відео

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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