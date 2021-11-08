10 фото ведмедів, які роблять смішні та чарівні речі

Зібрали для вас найвеселіші знімки цих милих тварин, щоб скрасити похмурий день

Смішні фото ведмедів / Фото: instagram.com/mrjokerforever/

Ми з дитинства знаємо, що ведмеді – одні з найвеличніших тварин серед лисиць, вовків та інших лісових тварин. Якщо леви вважаються королями джунглів, ведмеді мають бути королями лісів.

Але коли вони не зайняті пошуками їжі, полюванням чи сном, ці тварини присвячують деякий час байдикуванню, спогляданню та неспішним прогулянкам.

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Ми зібрали найчарівніші, найвеселіші та просто випадкові знімки ведмедів у Instagram, які відпочивають на природі, медитують чи гуляють. Насолоджуйтесь смішним проведенням часу цих незграбних і величезних тварин.

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