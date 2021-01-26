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Ведмідь наздоганяв наляканого лижника на курорті й потрапив на відео

Сьогодні, 10:02

У результаті інциденту ніхто не постраждав

На гірськолижному курорті у Румунії ведмідь гнався за лижником, що спускався з гори. Курйозний інцидент зняли на відео пасажири підйомника.

На кадрах показано, як звір кілька метрів переслідує хлопця. "Давай швидше, швидше! Ведмідь за тобою женеться! Не озирайся більше назад", – кричать йому люди.

За словами очевидців, коли турист помітив звіра, то відразу ж скинув рюкзак, щоб відвернути його увагу, і благополучно втік, поки ведмідь розглядав пожитки.

Відео: Сьогодні

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

За словами поліції і рятувальників, упродовж дня вони отримали три дзвінки про присутність ведмедя поблизу гірськолижного курорту в місті Предял. Правоохоронці випустили два попереджувальних повідомлення для туристів.

Нагадаємо, в одному з національних заповідників Мексики туристки випадково зустрілися з чорним ведмедем.

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До того ж, ми опублікували кумедний ролик, на якому показано, як ведмідь їсть сендвічі з арахісовим маслом.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: Сьогодні
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