Голова скунса застрягла в пляшці з-під пива – дивіться курйозне "визволення" (фото)

Офіцери намагалися йому допомогти, але той спершу вивертався та втікав

Голова скунса застрягла в пляшці від пива / Фото: Колаж: Сьогодні

Тварини не припиняють дивувати своїми витівками. Нещодавно розповідали, як у США пес включив плиту та підпалив будинок. Але скунс, голова якого застрягла в пляшці з-під пива, розсмішив не менше. Курйозною новиною поділилися в медіа UPI.

Кумедного скунса з пляшкою від пива на голові помітили офіцери з контролю за тваринами. Він розгулював у житловому районі штату Небраска, бачачи перед собою темноту на дні пляшки.

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Декілька хвилин тварина виверталася від допомоги офіцерів. Допоки один із них не накрив скунса рушником, а іншому вдалося в цей час забрати пивну пляшку.

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В кінці "спецоперації" офіцер сказав скунсу – "Добре, біжи".

Основне питання залишається без відповіді: пляшка пива була повна чи ні?! Припускаємо, скунс її витягнув зі смітника, який не закрили.

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