Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
Саміт НАТО у Мадриді Саміт НАТО у Мадриді ⚠ Загроза з Білорусі ⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці Робота під час війни Робота під час війни

Костюми на літо

Що з Путіним

Алергія на сонце

Самогон: користь, рецепт

Українці у Канаді

I love Ukraine
СЬОГОДНІ Life Fun-статті

Голова скунса застрягла в пляшці з-під пива – дивіться курйозне "визволення" (фото)

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 червня, 10:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Офіцери намагалися йому допомогти, але той спершу вивертався та втікав
Голова скунса застрягла в пляшці від пива
Голова скунса застрягла в пляшці від пива / Фото: Колаж: Сьогодні

Тварини не припиняють дивувати своїми витівками. Нещодавно розповідали, як у США пес включив плиту та підпалив будинок. Але скунс, голова якого застрягла в пляшці з-під пива, розсмішив не менше. Курйозною новиною поділилися в медіа UPI.

Кумедного скунса з пляшкою від пива на голові помітили офіцери з контролю за тваринами. Він розгулював у житловому районі штату Небраска, бачачи перед собою темноту на дні пляшки.

Реклама

Декілька хвилин тварина виверталася від допомоги офіцерів. Допоки один із них не накрив скунса рушником, а іншому вдалося в цей час забрати пивну пляшку.

Реклама

В кінці "спецоперації" офіцер сказав скунсу – "Добре, біжи".

Основне питання залишається без відповіді: пляшка пива була повна чи ні?! Припускаємо, скунс її витягнув зі смітника, який не закрили.

Реклама

Нещодавно ми розповідали про курйозний випадок: лев із зачіскою у стилі 90-х став зіркою китайського зоопарку.

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає зумерів

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Цитата дня

Наш син хоче бути солдатом

Цитата на segodnya.ua
Олена Зеленська Перша леді України
Читати інтерв'ю
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на льняні костюми
Оновлюємо літній гардероб
Доповнюємо босоніжками

Доповнюємо босоніжками

Стилізуємо з кросівками

Стилізуємо з кросівками

Поєднуємо з сандалями

Поєднуємо з сандалями

Купити українське🇺🇦
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку
Лайфхак тижня
Поради ветеринара

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти