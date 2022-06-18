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Курйозний випадок: у США пес включив плиту та підпалив будинок (відео)

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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18 червня, 09:00
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Під час пожежі жоден собака не постраждав! Дивіться, як один винахідливий пес додумався влаштувати підпал, а все це було заради їжі
Собаки у пошуках їжі готові на все
Собаки у пошуках їжі готові на все

У штаті Міссурі стався курйозний випадок. Домашні камери відеоспостереження зафіксували момент, коли собака ввімкнула кухонну плиту, що спричинило пожежу та серйозні пошкодження будинку. Про це розповіли пожежні виданню UPI.

До пожежної служби Канзас-Сіті та району пожежної охорони Південного Платта надійшов виклик про пожежу в будинку в районі Рісс-Лейк у Парквіллі. Коли рятувальники прибули на місце, вони врятували двох собак, які були єдиними мешканцями будинку під час події.

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Пожежники вирішили подивитися кадри з камер спостереження всередині будинку та виявили, що одна із собак стала на задні лапи, щоб дослідити каструлю на плиті. В результаті тварина ненавмисно включила вогонь.

Слідчі заявили, що у каструлі на плиті залишалася страва від попереднього прийому їжі. Жар викликав спалах жиру приблизно через 8 хвилин після того, як собака включила плиту. За словами пожежників, собаки не постраждали, але пошкодження будинку дуже серйозні.

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Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

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