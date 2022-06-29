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Голова скунса застряла в бутылке от пива – смотрите курьезное "освобождение" (фото)

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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29 июня, 10:42
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Офицеры пытались ему помочь, но тот сначала уворачивался и убегал
Голова скунса застряла в бутылке от пива
Голова скунса застряла в бутылке от пива / Фото: Коллаж: Сегодня

Животные не прекращают удивлять своими проделками. Недавно рассказывали, как в США пес включил плиту и поджег дом. Но скунс, голова которого застряла в бутылке от пива, рассмешил не меньше. Курьезной новостью поделились в медиа UPI.

Забавного скунса с бутылкой от пива на голове заметили офицеры по контролю за животными. Он разгуливал в жилом районе штата Небраска, видя перед собой темноту на дне бутылки.

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Несколько минут животное уворачивалось от помощи офицеров. Пока один из них не накрыл скунса полотенцем, а другому удалось в это время забрать пивную бутылку.

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В конце "спецоперации" офицер сказал скунсу – "Хорошо, беги".

Основной вопрос остается без ответа: бутылка пива была полна или нет? Предполагаем, скунс ее вытащил из мусорки, которую не закрыли.

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Недавно мы рассказывали о курьезном случае: лев с прической в стиле 90-х стал звездой китайского зоопарка.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет зумеров

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