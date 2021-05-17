Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

10 голодных собак, взгляд которых может проигнорировать только человек без сердца (фото)

Сегодня, 14:17

Братья наши меньшие умеют мастерски давить на жалость, чтобы выпросить для себя что-нибудь вкусненькое. Посмотрите, как они это делают!

Фото: twitter.com/PatinkinMandy

Домашние животное поднимают нам настроение и радуют каждый день. Согласитесь, так приятно знать, что рядом всегда есть кто-то, кто предан тебе и любит несмотря ни на что.

Хотя у братьев наших меньших тоже бывают весьма меркантильные цели: они умеют мастерски давить на жалость, чтобы выпросить для себя что-нибудь вкусненькое.

Как это происходит, знает пользователь Twitter с ником @PatinkinMandy. Мужчина недавно поделился фотографией, на которой его собака задействует всю свою харизму, чтобы получить тарелку теплого супчика на обед.

Читайте также:
12 смешных псов, которые делают лучшие в мире селфи (фото)

Пользователи сети в комментариях под этим снимком начали делиться аналогичными кадрами своих питомцев. Полюбуйтесь на самые забавные из них.

1. Это невозможно выдержать!

Фото: Twitter | Patinkin Mandy

2. Боюсь даже представить, о чем он сейчас думает

Фото: Twitter | Patinkin Mandy

3. И только попробуй не поделиться

Фото: Twitter | Patinkin Mandy

4. Его переполняет желание

Фото: Twitter | Patinkin Mandy

5. Первые признаки агрессии

Фото: Twitter | Patinkin Mandy

6. Пронзительный взгляд

Фото: Twitter | Patinkin Mandy

7. Ему уже надоело ждать

Фото: Twitter | Patinkin Mandy

8. Пирога больше нет?

Фото: Twitter | Patinkin Mandy

9. Я тут рядом, если что

Фото: Twitter | Patinkin Mandy

10. Не жмись, хозяин

Фото: Twitter | Patinkin Mandy

Напомним, режиссер и креативный директор агентства Anchor Worldwide в Нью-Йорке (США) Брайан Райсберг начал носить своего пса породы корги в рюкзаке во время поездок в метро и неожиданно стал узнаваемым и популярным в интернете.

Кроме этого, мы сделали подборку 10 забавных псов-двойников.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Видео дня. Золотистый ретривер не смог достать мяч и удивил хозяйку своей глупостью Бросал на пол и избивал: житель Херсона жестоко издевался над собакой в магазине 12 смешных псов, которые делают лучшие в мире селфи (фото) Резвая собака выбежала на стадион и победила фаворитку соревнований (видео)
фото еда собака пес
Источники: Сегодня , twitter.com/PatinkinMandy
Реклама

Новости партнеров

Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе

Популярные статьи

Сегодня, 14:59Фаново

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

Сегодня, 07:30Вкусно

7 салатов с молодой капустой, которые обязаны оказаться на вашем столе

Вчера, 10:54Звездно

Бывшая супруга DZIDZIO угрожала Оле Цибульской: певицу травили в соцсетях

Вчера, 10:37Модно

Как сделать обновки из старых вещей: 10 креативных лайфхаков с фото

15 маяNo Stress

ТОП-5 виски, которые стоит попробовать в жизни

15 маяЗвездно

Сдерживайте слезы! Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились во второй раз (фото)

15 маяЗвездно

Почему Юля Зайка вернулась в Холостяк и как отреагировали зрители

15 маяЗвездно

Ко Дню семьи: ТОП-10 крепких пар украинского шоу-бизнеса

15 маяЗвездно

Просто жесть: как Дарья Ставничая попрощалась с Холостяком

15 маяЗвездно

Тина Кароль поедет на Славянский базар, где отказались выступать Винник и MARUV

15 маяВкусно

Завтрак по-фински – приготовим и попробуем ленивые финские блины

15 маяEvents

Международный день семьи-2021: поздравления с праздником

14 маяЗвездно

Юля Зайка вернулась на проект и познакомилась с мамой Холостяка: как все прошло

14 маяЗвездно

Украинка на Мисс Вселенной представила национальный костюм весом 7 кг! (видео)

14 маяЗвездно

Приходько о скандале Лорак с Меладзе: Благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру

14 маяЗвездно

Анастасия Волочкова впервые показала того самого Олега из Instagram

Новости партнеров

Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Тодоренко во второй раз будет мамой
Тодоренко во второй раз будет мамой
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
У "Холостяка" Михайлюка родилась дочь: фото
У "Холостяка" Михайлюка родилась дочь: фото
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять