10 голодных собак, взгляд которых может проигнорировать только человек без сердца (фото)
Братья наши меньшие умеют мастерски давить на жалость, чтобы выпросить для себя что-нибудь вкусненькое. Посмотрите, как они это делают!
Домашние животное поднимают нам настроение и радуют каждый день. Согласитесь, так приятно знать, что рядом всегда есть кто-то, кто предан тебе и любит несмотря ни на что.
Хотя у братьев наших меньших тоже бывают весьма меркантильные цели: они умеют мастерски давить на жалость, чтобы выпросить для себя что-нибудь вкусненькое.
Как это происходит, знает пользователь Twitter с ником @PatinkinMandy. Мужчина недавно поделился фотографией, на которой его собака задействует всю свою харизму, чтобы получить тарелку теплого супчика на обед.
Пользователи сети в комментариях под этим снимком начали делиться аналогичными кадрами своих питомцев. Полюбуйтесь на самые забавные из них.
1. Это невозможно выдержать!
2. Боюсь даже представить, о чем он сейчас думает
3. И только попробуй не поделиться
4. Его переполняет желание
5. Первые признаки агрессии
6. Пронзительный взгляд
7. Ему уже надоело ждать
8. Пирога больше нет?
9. Я тут рядом, если что
10. Не жмись, хозяин
Напомним, режиссер и креативный директор агентства Anchor Worldwide в Нью-Йорке (США) Брайан Райсберг начал носить своего пса породы корги в рюкзаке во время поездок в метро и неожиданно стал узнаваемым и популярным в интернете.
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