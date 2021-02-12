Шоколадний кекс з глазур'ю мока: головний десерт Фінляндії 14 лютого
Простим у приготуванні, але неймовірно смачним, ним пригощають коханих і друзів
А чи знали ви, що в Фінляндії День святого Валентина ще й День друзів? Ні, романтика і кохання 14 лютого там теж присутні. Так само, як і у нас, дарують дівчатам квіти і солодощі, чоловіки отримують приємні презенти. Звісно, до цієї дати готуються завчасно, щоб свято минуло на високому рівні. Якщо ви поки в роздумах, чим здивувати, а комусь і підкорити своїх коханих, скористайтеся LOVEхаками для закоханих до Дня святого Валентина.
Отже, Фінляндія. Країна-чемпіон зі споживання кави. І не дивно, чому головний десерт 14 лютого там – шоколадний кекс із глазур'ю мока – має насичений кавовий аромат. Спробуйте і ви приготувати мокапалат, рецепт його простий, а сам кекс залишить прекрасний післясмак.
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Інгредієнти
- 200 г – маргарин або вершкове масло
- 4 шт. – яйця
- 400 мл – цукор
- 600 мл – борошно
- 3 ст. л – какао-порошок
- 3 ч. л – розпушувач
- 3 ч. л – ванільний цукор
- 200 мл – молоко
Глазур
- 100 г – розтоплене масло або маргарин
- 100 мл – холодна кава
- 450 г – цукрова пудра
- 2-4 ст. л – какао-порошок
- 2 ч. л – ванільний цукор
- кондитерська посипка
Спосіб приготування
- Розтопіть і потім остудіть масло.
- Збийте яйця з цукром до утворення піни.
- Акуратно влийте масло.
- Окремо змішайте борошно, цукор, розпушувач і ванільний цукор.
- Змішайте яйця з цукром і сухі інгредієнти, додайте молоко.
- Розподіліть по листу, застеленому папером для випічки.
- Випікайте 10-15 хвилин за 200 градусів.
- Змішайте всі інгредієнти для глазурі та розподіліть по кексу, коли він охолоне.
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