Шоколадний кекс з глазур'ю мока: головний десерт Фінляндії 14 лютого

Простим у приготуванні, але неймовірно смачним, ним пригощають коханих і друзів

А чи знали ви, що в Фінляндії День святого Валентина ще й День друзів? Ні, романтика і кохання 14 лютого там теж присутні. Так само, як і у нас, дарують дівчатам квіти і солодощі, чоловіки отримують приємні презенти. Звісно, до цієї дати готуються завчасно, щоб свято минуло на високому рівні. Якщо ви поки в роздумах, чим здивувати, а комусь і підкорити своїх коханих, скористайтеся LOVEхаками для закоханих до Дня святого Валентина.

Отже, Фінляндія. Країна-чемпіон зі споживання кави. І не дивно, чому головний десерт 14 лютого там – шоколадний кекс із глазур'ю мока – має насичений кавовий аромат. Спробуйте і ви приготувати мокапалат, рецепт його простий, а сам кекс залишить прекрасний післясмак.

Шоколадний фінський кекс з глазур'ю мока

Фото: instagram.com/visuaalinenelamys/

Інгредієнти

200 г – маргарин або вершкове масло

4 шт. – яйця

400 мл – цукор

600 мл – борошно

3 ст. л – какао-порошок

3 ч. л – розпушувач

3 ч. л – ванільний цукор

200 мл – молоко

Глазур

100 г – розтоплене масло або маргарин

100 мл – холодна кава

450 г – цукрова пудра

2-4 ст. л – какао-порошок

2 ч. л – ванільний цукор

кондитерська посипка

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Спосіб приготування

Розтопіть і потім остудіть масло. Збийте яйця з цукром до утворення піни. Акуратно влийте масло. Окремо змішайте борошно, цукор, розпушувач і ванільний цукор. Змішайте яйця з цукром і сухі інгредієнти, додайте молоко. Розподіліть по листу, застеленому папером для випічки. Випікайте 10-15 хвилин за 200 градусів. Змішайте всі інгредієнти для глазурі та розподіліть по кексу, коли він охолоне.

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