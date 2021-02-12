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Шоколадний кекс з глазур'ю мока: головний десерт Фінляндії 14 лютого

Сьогодні, 12:36

Простим у приготуванні, але неймовірно смачним, ним пригощають коханих і друзів

А чи знали ви, що в Фінляндії День святого Валентина ще й День друзів? Ні, романтика і кохання 14 лютого там теж присутні. Так само, як і у нас, дарують дівчатам квіти і солодощі, чоловіки отримують приємні презенти. Звісно, до цієї дати готуються завчасно, щоб свято минуло на високому рівні. Якщо ви поки в роздумах, чим здивувати, а комусь і підкорити своїх коханих, скористайтеся LOVEхаками для закоханих до Дня святого Валентина.

Отже, Фінляндія. Країна-чемпіон зі споживання кави. І не дивно, чому головний десерт 14 лютого там – шоколадний кекс із глазур'ю мока – має насичений кавовий аромат. Спробуйте і ви приготувати мокапалат, рецепт його простий, а сам кекс залишить прекрасний післясмак.

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Шоколадний фінський кекс з глазур'ю мока

Фото: instagram.com/visuaalinenelamys/

Інгредієнти

  • 200 г – маргарин або вершкове масло
  • 4 шт. – яйця
  • 400 мл – цукор
  • 600 мл – борошно
  • 3 ст. л – какао-порошок
  • 3 ч. л – розпушувач
  • 3 ч. л – ванільний цукор
  • 200 мл – молоко

Глазур

  • 100 г – розтоплене масло або маргарин
  • 100 мл – холодна кава
  • 450 г – цукрова пудра
  • 2-4 ст. л – какао-порошок
  • 2 ч. л – ванільний цукор
  • кондитерська посипка

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Спосіб приготування

  1. Розтопіть і потім остудіть масло.
  2. Збийте яйця з цукром до утворення піни.
  3. Акуратно влийте масло.
  4. Окремо змішайте борошно, цукор, розпушувач і ванільний цукор.
  5. Змішайте яйця з цукром і сухі інгредієнти, додайте молоко.
  6. Розподіліть по листу, застеленому папером для випічки.
  7. Випікайте 10-15 хвилин за 200 градусів.
  8. Змішайте всі інгредієнти для глазурі та розподіліть по кексу, коли він охолоне.

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