На сніданок з коханими: 3 рецепти пишних ароматних мафінів
Почастуєте близьких випічкою з шоколадом, малиною і бананом
Ви можете, звісно, заявити – навіщо марнувати час на мафіни, адже їх повно в кожному магазині та на різний смак. Безумовно, вибір їхній неймовірний. Але уявіть: сонячний морозний ранок, оселею розноситься аромат ще гарячих мафінів, а ви тим часом заварюєте улюблену каву. З кавою мафіни смачніші. Стимул побороти лінощі та спекти їх самим стовідсотковий. Ну а коли це сніданок з коханим, коли хочеться приємно дивувати і смачно годувати? Візьміть це на замітку, і ще 14 свіжих ідей, як несподівано цікаво відсвяткувати День святого Валентина. Тож ознайомтеся з рецептами мафінів із шоколадом, з бананом і малиною.
Мафіни на кефірі
Інгредієнти
- Йогурт (кефір або сметана) – 160 мл
- Олія без запаху – 60 мл
- Яйця – 2 шт.
- Борошно – 130 г (1 склянка ємністю 200 мл)
- Розпушувач – 1 ч. л
- Цукор – 110 г (за смаком)
- Сіль – 1 дрібка
- Родзинки або шматочки шоколаду – за смаком
З посіб приготування
- Увімкнути духовку на 180 градусів. З'єднати борошно, цукор, сіль і розпушувач. Перемішати.
- Окремо змішати яйця, олію без запаху і йогурт (кефір або сметану), перемішати до однорідності.
- Додати до рідких інгредієнтів борошняну суміш і швидко замішати тісто без грудочок.
- Додати шоколад або родзинки.
- Розкласти тісто по формочках для кексів, заповнюючи їх наполовину.
- Випікати до готовності.
Мафіни із шоколадом
Інгредієнти
- Шоколад – 300 г
- Вершкове масло – 100 г
- Яйце – 4 шт.
- Цукор – 100 г
- Стручок ванілі
- Борошно – 100 г
- Малина – 300 г
- Сіль, цукрова пудра для оформлення
Спосіб приготування
- Розігріти духовку до 200 градусів. Крупно порубати шоколад і розтопити його в маленькій каструлі на слабкому вогні. Додати вершкове масло, перемішати до однорідної консистенції.
- Збити яйця з цукром, насінням ванілі та дрібкою солі. Додати борошно і знову збийте.
- Додати розтоплений шоколад і продовжувати збивати до однорідної маси.
- Наповнити форму тестом наполовину. Покласти по дві ягоди малини в кожну форму і додати тісто, що залишилося. Поставити форми в морозильну камеру приблизно на 10 хвилин.
- Дістати форми з морозильної камери і поставити в розігріту духовку. Випікати за 200 градусів 7-9 хвилин. Прикрасити цукровою пудрою.
Мафіни з бананом
Інгредієнти
- Банани – 3 шт. ⠀
- Борошно – 180 г
- Олія – 1 ч. л
- Кориця – 0,5 ч. л
- Розпушувач – 1,5 ч. л ⠀
- Сіль – дрібка
- Цукор – 2 ст. л
⠀ Спосіб приготування
- Банани розім'яти в пюре, додати олію, цукор за бажанням, перемішати. ⠀
- Змішати борошно, корицю, цукор, сіль, розпушувач. Додати до них бананову масу, перемішати до однорідності. ⠀
- Додати за бажанням волоські горіхи. Розлити тісто по формах, випікати за 180° 25 хвилин 25.
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