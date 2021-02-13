На сніданок з коханими: 3 рецепти пишних ароматних мафінів

Почастуєте близьких випічкою з шоколадом, малиною і бананом

Ви можете, звісно, заявити – навіщо марнувати час на мафіни, адже їх повно в кожному магазині та на різний смак. Безумовно, вибір їхній неймовірний. Але уявіть: сонячний морозний ранок, оселею розноситься аромат ще гарячих мафінів, а ви тим часом заварюєте улюблену каву. З кавою мафіни смачніші. Стимул побороти лінощі та спекти їх самим стовідсотковий. Ну а коли це сніданок з коханим, коли хочеться приємно дивувати і смачно годувати? Візьміть це на замітку, і ще 14 свіжих ідей, як несподівано цікаво відсвяткувати День святого Валентина. Тож ознайомтеся з рецептами мафінів із шоколадом, з бананом і малиною.

Мафіни на кефірі

Фото: instagram.com/irinasur_jewelry/

Інгредієнти

Йогурт (кефір або сметана) – 160 мл

Олія без запаху – 60 мл

Яйця – 2 шт.

Борошно – 130 г (1 склянка ємністю 200 мл)

Розпушувач – 1 ч. л

Цукор – 110 г (за смаком)

Сіль – 1 дрібка

Родзинки або шматочки шоколаду – за смаком

З посіб приготування

Увімкнути духовку на 180 градусів. З'єднати борошно, цукор, сіль і розпушувач. Перемішати. Окремо змішати яйця, олію без запаху і йогурт (кефір або сметану), перемішати до однорідності. Додати до рідких інгредієнтів борошняну суміш і швидко замішати тісто без грудочок. Додати шоколад або родзинки. Розкласти тісто по формочках для кексів, заповнюючи їх наполовину. Випікати до готовності.

Мафіни із шоколадом

Фото: instagram.com/gastroholl/

Інгредієнти

Шоколад – 300 г

Вершкове масло – 100 г

Яйце – 4 шт.

Цукор – 100 г

Стручок ванілі

Борошно – 100 г

Малина – 300 г

Сіль, цукрова пудра для оформлення



Спосіб приготування

Розігріти духовку до 200 градусів. Крупно порубати шоколад і розтопити його в маленькій каструлі на слабкому вогні. Додати вершкове масло, перемішати до однорідної консистенції. Збити яйця з цукром, насінням ванілі та дрібкою солі. Додати борошно і знову збийте. Додати розтоплений шоколад і продовжувати збивати до однорідної маси. Наповнити форму тестом наполовину. Покласти по дві ягоди малини в кожну форму і додати тісто, що залишилося. Поставити форми в морозильну камеру приблизно на 10 хвилин. Дістати форми з морозильної камери і поставити в розігріту духовку. Випікати за 200 градусів 7-9 хвилин. Прикрасити цукровою пудрою.

Мафіни з бананом

Фото: instagram.com/syabafood/

Інгредієнти

Банани – 3 шт. ⠀

Борошно – 180 г

Олія – 1 ч. л

Кориця – 0,5 ч. л

Розпушувач – 1,5 ч. л ⠀

Сіль – дрібка

Цукор – 2 ст. л

⠀ Спосіб приготування

Банани розім'яти в пюре, додати олію, цукор за бажанням, перемішати. ⠀ Змішати борошно, корицю, цукор, сіль, розпушувач. Додати до них бананову масу, перемішати до однорідності. ⠀ Додати за бажанням волоські горіхи. Розлити тісто по формах, випікати за 180° 25 хвилин 25.

Тут знайдете рецепти 3 всесвітньо відомих пирогів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися