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На сніданок з коханими: 3 рецепти пишних ароматних мафінів

Сьогодні, 09:00

Почастуєте близьких випічкою з шоколадом, малиною і бананом

Ви можете, звісно, заявити – навіщо марнувати час на мафіни, адже їх повно в кожному магазині та на різний смак. Безумовно, вибір їхній неймовірний. Але уявіть: сонячний морозний ранок, оселею розноситься аромат ще гарячих мафінів, а ви тим часом заварюєте улюблену каву. З кавою мафіни смачніші. Стимул побороти лінощі та спекти їх самим стовідсотковий. Ну а коли це сніданок з коханим, коли хочеться приємно дивувати і смачно годувати? Візьміть це на замітку, і ще 14 свіжих ідей, як несподівано цікаво відсвяткувати День святого Валентина. Тож ознайомтеся з рецептами мафінів із шоколадом, з бананом і малиною.

Мафіни на кефірі

Фото: instagram.com/irinasur_jewelry/

Інгредієнти

  • Йогурт (кефір або сметана) – 160 мл
  • Олія без запаху – 60 мл
  • Яйця – 2 шт.
  • Борошно – 130 г (1 склянка ємністю 200 мл)
  • Розпушувач – 1 ч. л
  • Цукор – 110 г (за смаком)
  • Сіль – 1 дрібка
  • Родзинки або шматочки шоколаду – за смаком

З посіб приготування

  1. Увімкнути духовку на 180 градусів. З'єднати борошно, цукор, сіль і розпушувач. Перемішати.
  2. Окремо змішати яйця, олію без запаху і йогурт (кефір або сметану), перемішати до однорідності.
  3. Додати до рідких інгредієнтів борошняну суміш і швидко замішати тісто без грудочок.
  4. Додати шоколад або родзинки.
  5. Розкласти тісто по формочках для кексів, заповнюючи їх наполовину.
  6. Випікати до готовності.

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Мафіни із шоколадом

Фото: instagram.com/gastroholl/

Інгредієнти

  • Шоколад – 300 г
  • Вершкове масло – 100 г
  • Яйце – 4 шт.
  • Цукор – 100 г
  • Стручок ванілі
  • Борошно – 100 г
  • Малина – 300 г
  • Сіль, цукрова пудра для оформлення


Спосіб приготування

  1. Розігріти духовку до 200 градусів. Крупно порубати шоколад і розтопити його в маленькій каструлі на слабкому вогні. Додати вершкове масло, перемішати до однорідної консистенції.
  2. Збити яйця з цукром, насінням ванілі та дрібкою солі. Додати борошно і знову збийте.
  3. Додати розтоплений шоколад і продовжувати збивати до однорідної маси.
  4. Наповнити форму тестом наполовину. Покласти по дві ягоди малини в кожну форму і додати тісто, що залишилося. Поставити форми в морозильну камеру приблизно на 10 хвилин.
  5. Дістати форми з морозильної камери і поставити в розігріту духовку. Випікати за 200 градусів 7-9 хвилин. Прикрасити цукровою пудрою.

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Мафіни з бананом

Фото: instagram.com/syabafood/

Інгредієнти

  • Банани – 3 шт. ⠀
  • Борошно – 180 г
  • Олія – 1 ч. л
  • Кориця – 0,5 ч. л
  • Розпушувач – 1,5 ч. л ⠀
  • Сіль – дрібка
  • Цукор – 2 ст. л

⠀ Спосіб приготування

  1. Банани розім'яти в пюре, додати олію, цукор за бажанням, перемішати. ⠀
  2. Змішати борошно, корицю, цукор, сіль, розпушувач. Додати до них бананову масу, перемішати до однорідності. ⠀
  3. Додати за бажанням волоські горіхи. Розлити тісто по формах, випікати за 180° 25 хвилин 25.

Тут знайдете рецепти 3 всесвітньо відомих пирогів.

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