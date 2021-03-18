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Як приготувати сендвіч "Монте-Крісто", що став зіркою американського Instagram

Сьогодні, 08:35

Він став популярним завдяки Діснейленду, і подають його в парі з малиновим джемом

Бутерброди, тости, сендвічі, мабуть, найпопулярніша їжа в світі. Бо швидка та смачна. Отже, вони можуть бути дуже калорійними, а можуть бути корисними. Наприклад, ранкові тости, про які ми розповідали. Але є сендвічі – гордість кухні. Сендвіч "Монте-Крісто" – у трійці найпопулярніших у США. Його готують удома, ексклюзивними рецептами хваляться багато ресторанів, користувачі Instagram змагаються в мистецтві його приготування. Дізнаємося, що особливого в "Монте-Крісто" і запишемо його рецепт.

У разі, якщо ви перебуваєте в пошуках найоригінальнішого подарунка, скористайтеся ідеями з нашого березневого календаря свят.

Американізований француз

Але з особливими відмінностями. І беззастережно стверджувати, що "Монте-Крісто" – їжа суто французької кухні, не варто. Так, прототипом сендвіча став французький "Крок месьє" – гарячий сендвіч із сиром і шинкою. Але американці пішли далі, вдосконаливши свій особистий сендвіч іншими інгредієнтами. (Про це трохи пізніше.) Правда, Франція залишилася в назві – новоявленому сендвічу дали ім'я безстрашного графа Монте-Крісто. Було це в 60-х роках минулого століття.

Але не романтична назва, не здатність задовольняти апетит і не смак особливо приваблювали американців. Подумаєш, просто сендвіч, який легко можна приготувати вдома. Тоді й стався точковий і безпрограшний "постріл" – у дітей. Точніше, тих дітей, які приїздили в Діснейленд.

"Зброя" сендвіча "Монте-Крісто" – цукрова пудра і малиновий джем

Саме ці два інгредієнти зробили свою справу – і нічим непримітний "Монте-Крісто" за кілька тижнів став найпопулярнішим у кафе Діснейленду. Кухарі кав'ярні "Blue Bayou" – вона існує і донині – вирішили посипати цукровою пудрою "Монте-Крісто" і подавати його в парі з малиновим джемом.

Успіх прийшов швидко: побачивши красивий сендвіч і малиновий джем, діти були в захваті та просили купити їм "Монте-Крісто" знову і знову. До речі, і батькам оновлений сендвіч припав до смаку, а сам "Монте-Крісто" став візитною карткою Діснейленду.

Звісно, можна здивуватися, мовляв, сендвіч із шинкою і сиром – і як це поєднується з цукровою пудрою і малиновим джемом? Ще й як поєднується. Приготуйте його – і побачите реакцію.

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    Як приготувати сендвіч "Монте-Крісто": ділимося рецептом

    Фото: instagram.com/annarecetasfaciles/
    Фото: instagram.com/annarecetasfaciles/

    Інгредієнти (на 4 сендвічі)

    • Хліб білий для тостів – 8 скибочок
    • Сир твердий – 8 скибочок
    • Шинка – 4 скибочки
    • Індичка копчена – 4 скибочки
    • Гірчиця солодка – 8 ч. л.
    • Яйця – 2 шт.
    • Молоко – 80 мл
    • Масло вершкове – 20 г
    • Цукрова пудра – 2 ст. л.
    • Джем малиновий – 200 г

    Спосіб приготування

    1. Збити яйце з молоком. Злегка змастити 4 скибочки хліба гірчицею.
    2. На кожну скибочку викласти сир, індичку, шинку і знову сир. Зверху накрити хлібом.
    3. Розтопити на сковороді вершкове масло. Сендвіч опустити в яйце з молоком і викласти на сковороду.
    4. Смажити на середньому вогні приблизно по 3 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.
    5. Гарячі бутерброди посипати цукровою пудрою, подавати з малиновим джемом.

    Про що важливо пам'ятати в процесі приготування

    • Усі інгредієнти за розміром мають бути максимально однакові.
    • Замість малинового джему можна брати полуничний.
    • Не беріть гостру гірчицю, згодиться гірчиця з медом.
    • У Діснейленді "Монте-Крісто" готують у фритюрі. Але й на сковороді він не менш смачний.

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