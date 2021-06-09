15 корисних продуктів, які обов'язково треба купувати в червні

Горох і пюре з нього знижує кислотність, а полуниця гальмує запальні процеси

Корисні сезонні овочі та фрукти Фото: freepik.com

Підтримувати своє здоров'я сезонними продуктами, не тільки за допомогою корисної зелені, – прекрасне рішення. Цього періоду овочів, фруктів і ягід справді багато, ціни стають доступнішими. Лишається відправитися на ринок і купити ревінь, який покращує травлення, або нектарин, корисний при анемії. Дієтологиня Альона Гаврилюк назвала найкорисніші продукти червня.

Овочі

Найкорисніші овочі червня – часник, цибуля, спаржа і цукіні Фото: freepik.com

Баклажани

Крім антиокислювальної дії, склад баклажана здатний регулювати вміст заліза в крові. Хоча залізо є важливою речовиною, необхідною для транспорту кисню, нормальної імунної функції і синтезу колагену, забагато заліза – не дуже хороша річ. Це ризик захворювань серця. А насунін, який є в баклажані, виводить надлишки заліза. Крім того, антиокислювальні властивості насуніна необхідні тим людям, які страждають на ревматоїдний артрит.

Зелений горошок

Очевидна користь гороху для організму, якщо є проблеми з травленням. Це завдяки клітковині, якої достатньо в стручках гороху. Наприклад, горохове пюре, що не дратує слизову шлунка і ефективно знижує кислотність, буде доречним тим, хто страждає на виразкові хвороби.

Кабачки

На 95% сирий кабачок складається з води. Овоч містить безліч вітамінів, наприклад, А, В, С, Н і РР. Також є пектини, вони ефективні при виведенні з організму радіонуклідів. Кабачки мають протиалергічну і протианемічний вплив. Ці популярні овочі корисні для діабетиків, аджек містять мало вуглеводів і жирів.

Зелена цибуля

Унікальність цибулі-порею в тому, що при зберіганні вміст вітаміну С в ній збільшується. Тому її навіть корисніше вживати восени і взимку. Містяться в цибулі вітаміни А і С, що відповідають за імунітет, обмін речовин, тонус і загальний стан здоров'я.

Ревінь

Підвищує секрецію шлункового соку, збуджує апетит, покращує процес перетравлення їжі. Слабкий відвар з нього допомагає при діареї, а концентрований – при закрепах. Сирі черешки ревеню – джерело корисних речовин, тому їх треба їсти при авітамінозі, зниженні імунітету, після застудних або вірусних захворювань.

Редис

Редиска багата вітамінами С і В, містить залізо, калій, клітковину, фітонциди. Вживання редису корисно як профілактика застудних захворювань, для зміцнення організму, нормалізації роботи кишечника і рівня холестерину.

Спаржа

Її вітамінний склад має протизапальний ефект. Спаржа допомагає боротися зі збудниками інфекційних захворювань. Концентрація фолієвої кислоти в ній зводить до мінімуму проблеми із серцем.

Цукіні

Овоч допомагає виводити з організму зайву рідину, тому корисний до споживання тим, хто прагне тримати себе в формі, а також схильний до появи набряків. Цукіні багатий клітковиною, білком, вуглеводами, є джерелом калію, заліза, цинку, магнію, кальцію, марганцю, фолієвої кислоти.

Часник

Часник корисний для нормалізації роботи нервової системи і при розумових навантаженнях. У літніх людей попереджає інсульти.

Фрукти

Нектарини корисні при анемії Фото: Pixabay

Банани

Завдяки вмісту калію і магнію банани позитивно впливають на стан серцево-судинної системи, живлять і насичують киснем клітини мозку, приводять у норму водно-сольовий баланс.

Нектарини

Нектарин хороший при анемії, бере участь у процесі кровотворення, підвищує гемоглобін у крові. Нектарин у раціоні вагітної жінки знижує ризик виникнення патологій нервової трубки у плода.

Ягоди

Найкорисніші ягоди червня – чорниця, смородина, полуниця Фото: unsplash.com

Чорниця

Чорниця сприяє оновленню клітин сітківки ока і поліпшує кровообіг.

Чорна і червона смородина

Чорна смородина підвищує імунітет, здоров'я очей і кишечника, зменшує проблеми із сечовидільною і нервовою системою. Червона смородина запобігає розвитку астми і полегшує її симптоми. У ягодах рослини міститься багато магнію.

Черешня

Перевага черешні в тому, що вона дуже ефективно допомагає при різних шкірних захворюваннях – екземі, псоріазі та вуграх.

Полуниця

Вживання полуниці покращує зір, допомагає при подагрі, зміцнює пам'ять, прискорює обмінні процеси в організмі. Саліцилова кислота в полуниці має протизапальну дію.

А в нашому новому кулінарному шоу "З'ЇЖ ЦЕ" відбулося невимушене спілкування з нідерландським дипломатом Людовиком Смоором. Він розповів, чи подобається йому українська їжа, як правильно їсти оселедець і що таке "Цьонге-йонг-йонг".

Тут дізнаєтеся все про користь для нас зеленого часнику.

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