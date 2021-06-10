12 рецептов оладий – от сладких пышных до соленых сытных
Их можно приготовить на завтрак или ужин, взять с собой на работу. В сезон клубники и черники дополните их сладкими соусами, а овощи – кабачки и капуста – станут для них полезной начинкой
Более сытные с жирными соусами к ним или наоборот – овощные из полезной муки или с ягодами вместо сахара – оладьи могут быть разными, но всегда любимыми. Все, что для них нужно, практически всегда есть в доме, главное знать 3 правила для идеальных оладий – и можно начинать. Ниже 12 вариантов, как их пожарить вкусными и пышными. Листайте, выбирайте и применяйте.
Оладьи на кефире и дрожжах
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира или молока
- 1 яйцо
- 2-3 г сухих дрожжей (1 ч. л.) или 15 г свежих
- 1/3 ч. л. соли
- 1/2 ст. л. сахара
- 1,5 стакана муки
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Перемешать просеянную муку, подогретый кефир и дрожжи, чтобы получилось тесто консистенции густой сметаны. Накрыть крышкой или салфеткой и поставить подходить в теплое место примерно на 30-40 минут.
- В поднявшееся тесто добавить яйцо, соль и сахар. Снова хорошо перемешать и оставить на 15-20 минут.
- Смачивая столовую ложку в воде, выложить дрожжевое тесто на горячую сковороду с маслом. Обжарить оладьи с двух сторон до золотистого цвета.
- Переложить на тарелку. Подавать пышные дрожжевые оладьи с вареньем, сгущенкой, медом или просеянной сахарной пудрой.
Оладьи из капусты
Ингредиенты:
- 200 г капусты
- 1 яйцо
- 50 г сыра
- 3 ст. л. муки
- 1 ст. л. йогурта или сметаны
- 2 ст. л. свежей петрушки
- 1/4 ч. л. пекарского порошка
- соль
- белый молотый перец
Способ приготовления:
- Капусту помыть и тонко нарезать. Отварить до мягкости и остудить.
- Петрушку помыть и мелко порубить, сыр натереть на терке.
- Перемешать в миске отжатую от воды капусту, яйцо, тертый сыр, муку, йогурт, зелень, разрыхлитель, соль и молотый перец. Должно получиться тесто как на оладьи.
- Убрать миску с тестом в холодильник на 30 минут.
- Противень для выпечки застелить пекарской бумагой. Ложкой выложить тесто и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. За это время оладьи должны подрумяниться.
- Подавать готовое блюдо вместе со сметаной или соусом тартар.
Оладьи на кефире с ягодным припеком
Ингредиенты:
- 500 мл кефира
- 1-2 яйца
- 2 стакана муки
- 3 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соды или 2 ч. л. разрыхлителя
- 0.5 ч. л. соли
- Горсть ягод
- Сахарная пудра
Способ приготовления:
- Взбить венчиком яйца вместе с сахаром. Добавить муку, соль и соду. Влить кефир и перемешать. Тесто должно получиться по консистенции, как густая сметана.
- Нагреть сковороду с растительным маслом (используйте сковороду с антипригарным покрытием, иначе ягодный припек припечется не к оладьям, а к сковороде).
- Выложить столовой ложкой тесто, сверху – немного ягод. Крупные ягоды, например, клубнику, нужно нарезать тонкими пластинками. Когда нижняя часть подрумянится, перевернуть и обжарить с другой стороны.
- Подавать оладьи теплыми, присыпав сахарной пудрой, вместе со сметаной и свежими ягодами.
Оладьи на кефире с творогом
Ингредиенты:
- 150 г творога
- 1 яйцо
- 50 г муки
- 300 мл кефира
- 1/3 ч. л. соды
- 1 ст. л. сахара
- Щепотка ванилина
Способ приготовления:
- Яйцо растереть вместе с сахаром.
- Добавить творог, кефир, соду и тщательно перемешать.
- Всыпать муку и размешать, чтобы получилось тесто, по консистенции напоминающее густую сметану. Слишком тщательно перемешивать не нужно – в массе должны оставаться небольшие комочки.
- Столовой ложкой выложить тесто на заранее разогретую сковороду и обжарить его с двух сторон до золотистого цвета.
- Подавать творожные оладьи на кефире горячими.
Оладьи на кефире с яблоками
Ингредиенты:
- 50 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 2 ст. л. сахара
- 250 мл кефира
- 300 г муки
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1-2 небольших яблока
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
- Сливочное масло растопить и дать немного остыть.
- Яйца взбить с сахаром, добавить кефир и перемешать.
- Сверху просеять муку с разрыхлителем, перемешать и влить растопленное масло. Еще раз перемешать.
- Яблоки помыть, очистить и натереть на крупной терке или нарезать мелкими кубиками. Подмешать к приготовленному тесту.
- В сковороде разогреть растительное масло, затем столовой ложкой выложить получившееся тесто и обжарить оладьи с двух сторон до золотистого цвета.
- Подавать яблочные оладьи сразу же после приготовления с любыми добавками на свой вкус.
Оладьи с кукурузой и сыром
Ингредиенты:
- 1 банка консервированной кукурузы
- 2 яйца
- 70 г твердого сыра
- 2/3 стакана пшеничной муки
- 1/3 стакана сливок 10%
- 6 ст. л. сметаны 15 %
- 3 ст. л. растительного масла
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Консервированную кукурузу без жидкости взбейте блендером до однородной консистенции.
- Отдельно смешайте сливки с просеянной мукой, тертым сыром и взбитыми вилкой яйцами, посолите.
- Добавьте тесто к пюре из кукурузы и разведите небольшим количеством сливок, если потребуется.
- Обжарьте оладьи на растительном масле с двух сторон на средней температуре.
Куриные оладьи с сыром на сковороде
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 3 яйца
- 100 г твердого сыра
- 2-3 ст. л. сметаны
- 2-3 ст. л. муки или крахмала
- 1 пучок зелени
- 50 мл растительного масла
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе вымыть и обсушить. Нарезать филе очень мелкими кубиками.
- Натереть сыр на крупной терке. Зелень помыть и мелко порубить.
- К куриному филе добавить сыр, зелень, яйца, соль, перец и сметану. Хорошо перемешать.
- Всыпать муку или крахмал, перемешать и поставить в холодильник на час.
- Разогреть сковороду, налить в нее растительное масло. Столовой ложкой выкладывать куриные оладьи в горячее масло. Жарить на умеренном огне под крышкой до румяной корочки с двух сторон.
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Печеночные оладьи с овощной начинкой
Ингредиенты:
- 200 г печени
- 1 яйцо
- 2 ст. л. муки
- 1 ст. л. сметаны
- Соль, перец – по вкусу
Для начинки:
- 1 луковица
- 1 морковь
- 200 г шампиньонов
- 2 зубчика чеснока
- Зелень укропа и петрушки
- Майонез – по вкусу
Способ приготовления:
- Печень промыть, очистить от пленки, измельчить в блендере или в мясорубке.
- Добавить к ней яйцо, сметану, муку. Посолить, поперчить. Хорошо перемешать. Столовой ложкой выкладывать на сковороду в виде небольших оладий, жарить примерно по две минуты с каждой стороны.
- Приготовить первую начинку: лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке, обжарить до золотистого цвета, в конце добавить мелко нарезанный чеснок и зелень.
- Приготовить вторую начинку: лук и мелко нарезанные шампиньоны обжарить на сковороде до готовности. Добавить чеснок и зелень.
- Первый слой оладий разложить на блюде, смазать немного майонезом, положить первую начинку, затем второй слой оладий, смазать майонезом, положить вторую начинку.
- Сверху положить третий слой оладий. Украсить по своему желанию. Можно смазать майонезом и украсить зеленью. Дать пропитаться перед подачей.
Черничные оладьи на сметане
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1 стакан муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1-2 ст. л. сахара
- 1 стакан сметаны 10%
- 1 стакан черники
- 2 ст. л. растопленного сливочного масла
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Отмерить муку, сметану и чернику с помощью стакана емкостью 200 мл.
- Яйца взбить венчиком со сметаной и солью. Добавить просеянную с разрыхлителем муку.
- Затем добавить сахар и 1 ст. л. растопленного сливочного масла. Перемешать до получения однородного густого теста.
- Добавить свежую или замороженную чернику, аккуратно перемешать.
- Выпекать оладьи на горячей сковороде, смазывая ее оставшимся сливочным маслом.
- Подавать оладьи со свежей черникой, жидким медом, кленовым сиропом или просеянной сахарной пудрой.
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Оладьи творожные с бананами
Ингредиенты:
- 2 стакана кефира
- 1,5 стакана пшеничной муки
- 4 ст. л. сахара
- 100 г творога
- 2 спелых банана
- 1 яйцо
- 1 ч. л. с горкой разрыхлителя
Способ приготовления:
- Яйцо растереть вместе с сахаром, влить кефир и перемешать.
- Творог размять с бананами и добавить к яичной массе.
- Всыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто. Оно должно получиться довольно густым.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Пожарить оладьи, выкладывая тесто столовой ложкой. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки.
- Подавать готовые банановые оладьи с медом, вареньем или сметаной.
Оладьи с индейкой и зеленью
Ингредиенты:
- 400 г филе индейки
- 150 г сметаны 20%
- 1 яйцо
- 1 ст. л. муки
- 1 ст. л. манной крупы
- 0.5 ч. л. соли
- молотый перец
- 1 ст. л. петрушки и укропа
- 4 ст. л. растительного масла
- 100 г натурального йогурта
- 2 зубчика чеснока
Способ приготовления:
- Филе индейки порубите мелкими кусочками. Добавьте его в миску вместе с яйцом, мукой, манкой, сметаной, солью и половиной мелко нарубленной зелени. Замесите достаточно жидкий фарш и поставьте его в холодильник на полчаса.
- Приготовьте соус: смешайте несладкий йогурт, соль, перец, измельченный чеснок и остатки нарезанной зелени.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывая фарш, обжарьте оладьи до золотистого цвета с двух сторон.
- Переложите оладьи из индейки на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Подавайте оладьи вместе с йогуртовым соусом.
Оладьи из кабачков с чесноком и сыром
Ингредиенты:
- 1 средний кабачок
- 1 яйцо
- 50 г натертого сыра
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. муки
- соль, перец
- растительное масло
Способ приготовления:
- Кабачок помыть, при необходимости очистить от кожицы и натереть на крупной терке.
- Добавить яйцо, хорошо перемешать.
- Добавить к кабачку натертый сыр и измельченный зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу, всыпать муку, перемешать.
- Пожарить оладьи на растительном масле до румяной корочки.
- Подавать кабачковые оладьи вместе с соусом из сметаны и мелко нарезанной зелени.
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