12 рецептов оладий – от сладких пышных до соленых сытных

Их можно приготовить на завтрак или ужин, взять с собой на работу. В сезон клубники и черники дополните их сладкими соусами, а овощи – кабачки и капуста – станут для них полезной начинкой

Оладьи из овощей в духовке Фото: Depositphotos

Более сытные с жирными соусами к ним или наоборот – овощные из полезной муки или с ягодами вместо сахара – оладьи могут быть разными, но всегда любимыми. Все, что для них нужно, практически всегда есть в доме, главное знать 3 правила для идеальных оладий – и можно начинать. Ниже 12 вариантов, как их пожарить вкусными и пышными. Листайте, выбирайте и применяйте.

Оладьи на кефире и дрожжах

Оладьи на кефире дрожжевые Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 стакан кефира или молока

1 яйцо

2-3 г сухих дрожжей (1 ч. л.) или 15 г свежих

1/3 ч. л. соли

1/2 ст. л. сахара

1,5 стакана муки

Масло для жарки

Способ приготовления:

Перемешать просеянную муку, подогретый кефир и дрожжи, чтобы получилось тесто консистенции густой сметаны. Накрыть крышкой или салфеткой и поставить подходить в теплое место примерно на 30-40 минут. В поднявшееся тесто добавить яйцо, соль и сахар. Снова хорошо перемешать и оставить на 15-20 минут. Смачивая столовую ложку в воде, выложить дрожжевое тесто на горячую сковороду с маслом. Обжарить оладьи с двух сторон до золотистого цвета. Переложить на тарелку. Подавать пышные дрожжевые оладьи с вареньем, сгущенкой, медом или просеянной сахарной пудрой.

Оладьи из капусты

Оладьи из капусты со сметанным соусом Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

200 г капусты

1 яйцо

50 г сыра

3 ст. л. муки

1 ст. л. йогурта или сметаны

2 ст. л. свежей петрушки

1/4 ч. л. пекарского порошка

соль

белый молотый перец

Способ приготовления:

Капусту помыть и тонко нарезать. Отварить до мягкости и остудить. Петрушку помыть и мелко порубить, сыр натереть на терке. Перемешать в миске отжатую от воды капусту, яйцо, тертый сыр, муку, йогурт, зелень, разрыхлитель, соль и молотый перец. Должно получиться тесто как на оладьи. Убрать миску с тестом в холодильник на 30 минут. Противень для выпечки застелить пекарской бумагой. Ложкой выложить тесто и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. За это время оладьи должны подрумяниться. Подавать готовое блюдо вместе со сметаной или соусом тартар.

Оладьи на кефире с ягодным припеком

Оладьи с ягодным припеком Фото: Pixabay

Ингредиенты:

500 мл кефира

1-2 яйца

2 стакана муки

3 ст. л. сахара

1 ч. л. соды или 2 ч. л. разрыхлителя

0.5 ч. л. соли

Горсть ягод

Сахарная пудра

Способ приготовления:

Взбить венчиком яйца вместе с сахаром. Добавить муку, соль и соду. Влить кефир и перемешать. Тесто должно получиться по консистенции, как густая сметана. Нагреть сковороду с растительным маслом (используйте сковороду с антипригарным покрытием, иначе ягодный припек припечется не к оладьям, а к сковороде). Выложить столовой ложкой тесто, сверху – немного ягод. Крупные ягоды, например, клубнику, нужно нарезать тонкими пластинками. Когда нижняя часть подрумянится, перевернуть и обжарить с другой стороны. Подавать оладьи теплыми, присыпав сахарной пудрой, вместе со сметаной и свежими ягодами.

Оладьи на кефире с творогом

Оладьи с сыром Фото: freepik.com

Ингредиенты:

150 г творога

1 яйцо

50 г муки

300 мл кефира

1/3 ч. л. соды

1 ст. л. сахара

Щепотка ванилина

Способ приготовления:

Яйцо растереть вместе с сахаром. Добавить творог, кефир, соду и тщательно перемешать. Всыпать муку и размешать, чтобы получилось тесто, по консистенции напоминающее густую сметану. Слишком тщательно перемешивать не нужно – в массе должны оставаться небольшие комочки. Столовой ложкой выложить тесто на заранее разогретую сковороду и обжарить его с двух сторон до золотистого цвета. Подавать творожные оладьи на кефире горячими.

Оладьи на кефире с яблоками

Яблочные оладьи на кефире Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

50 г сливочного масла

1 яйцо

2 ст. л. сахара

250 мл кефира

300 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

1-2 небольших яблока

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Сливочное масло растопить и дать немного остыть. Яйца взбить с сахаром, добавить кефир и перемешать. Сверху просеять муку с разрыхлителем, перемешать и влить растопленное масло. Еще раз перемешать. Яблоки помыть, очистить и натереть на крупной терке или нарезать мелкими кубиками. Подмешать к приготовленному тесту. В сковороде разогреть растительное масло, затем столовой ложкой выложить получившееся тесто и обжарить оладьи с двух сторон до золотистого цвета. Подавать яблочные оладьи сразу же после приготовления с любыми добавками на свой вкус.

Оладьи с кукурузой и сыром

Оладьи с кукурузой и сыром Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 банка консервированной кукурузы

2 яйца

70 г твердого сыра

2/3 стакана пшеничной муки

1/3 стакана сливок 10%

6 ст. л. сметаны 15 %

3 ст. л. растительного масла

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Консервированную кукурузу без жидкости взбейте блендером до однородной консистенции. Отдельно смешайте сливки с просеянной мукой, тертым сыром и взбитыми вилкой яйцами, посолите. Добавьте тесто к пюре из кукурузы и разведите небольшим количеством сливок, если потребуется. Обжарьте оладьи на растительном масле с двух сторон на средней температуре.

Куриные оладьи с сыром на сковороде

Куриные оладьи из филе Фото: freepik.com

Ингредиенты:

500 г куриного филе

3 яйца

100 г твердого сыра

2-3 ст. л. сметаны

2-3 ст. л. муки или крахмала

1 пучок зелени

50 мл растительного масла

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе вымыть и обсушить. Нарезать филе очень мелкими кубиками. Натереть сыр на крупной терке. Зелень помыть и мелко порубить. К куриному филе добавить сыр, зелень, яйца, соль, перец и сметану. Хорошо перемешать. Всыпать муку или крахмал, перемешать и поставить в холодильник на час. Разогреть сковороду, налить в нее растительное масло. Столовой ложкой выкладывать куриные оладьи в горячее масло. Жарить на умеренном огне под крышкой до румяной корочки с двух сторон.

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Печеночные оладьи с овощной начинкой

Оладьи из печени с начинкой Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

200 г печени

1 яйцо

2 ст. л. муки

1 ст. л. сметаны

Соль, перец – по вкусу

Для начинки:

1 луковица

1 морковь

200 г шампиньонов

2 зубчика чеснока

Зелень укропа и петрушки

Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

Печень промыть, очистить от пленки, измельчить в блендере или в мясорубке. Добавить к ней яйцо, сметану, муку. Посолить, поперчить. Хорошо перемешать. Столовой ложкой выкладывать на сковороду в виде небольших оладий, жарить примерно по две минуты с каждой стороны. Приготовить первую начинку: лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке, обжарить до золотистого цвета, в конце добавить мелко нарезанный чеснок и зелень. Приготовить вторую начинку: лук и мелко нарезанные шампиньоны обжарить на сковороде до готовности. Добавить чеснок и зелень. Первый слой оладий разложить на блюде, смазать немного майонезом, положить первую начинку, затем второй слой оладий, смазать майонезом, положить вторую начинку. Сверху положить третий слой оладий. Украсить по своему желанию. Можно смазать майонезом и украсить зеленью. Дать пропитаться перед подачей.

Черничные оладьи на сметане

Оладьи с черникой Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

3 яйца

1 стакан муки

1 ч. л. разрыхлителя

1-2 ст. л. сахара

1 стакан сметаны 10%

1 стакан черники

2 ст. л. растопленного сливочного масла

Щепотка соли

Способ приготовления:

Отмерить муку, сметану и чернику с помощью стакана емкостью 200 мл. Яйца взбить венчиком со сметаной и солью. Добавить просеянную с разрыхлителем муку. Затем добавить сахар и 1 ст. л. растопленного сливочного масла. Перемешать до получения однородного густого теста. Добавить свежую или замороженную чернику, аккуратно перемешать. Выпекать оладьи на горячей сковороде, смазывая ее оставшимся сливочным маслом. Подавать оладьи со свежей черникой, жидким медом, кленовым сиропом или просеянной сахарной пудрой.

Оладьи творожные с бананами

Творожные оладьи с бананом Фото: Depositphotos

2 стакана кефира

1,5 стакана пшеничной муки

4 ст. л. сахара

100 г творога

2 спелых банана

1 яйцо

1 ч. л. с горкой разрыхлителя

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Яйцо растереть вместе с сахаром, влить кефир и перемешать. Творог размять с бананами и добавить к яичной массе. Всыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто. Оно должно получиться довольно густым. Разогреть сковороду с растительным маслом. Пожарить оладьи, выкладывая тесто столовой ложкой. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки. Подавать готовые банановые оладьи с медом, вареньем или сметаной.

Оладьи с индейкой и зеленью

Оладьи из индейки Фото: скриншот

Ингредиенты:

400 г филе индейки

150 г сметаны 20%

1 яйцо

1 ст. л. муки

1 ст. л. манной крупы

0.5 ч. л. соли

молотый перец

1 ст. л. петрушки и укропа

4 ст. л. растительного масла

100 г натурального йогурта

2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

Филе индейки порубите мелкими кусочками. Добавьте его в миску вместе с яйцом, мукой, манкой, сметаной, солью и половиной мелко нарубленной зелени. Замесите достаточно жидкий фарш и поставьте его в холодильник на полчаса. Приготовьте соус: смешайте несладкий йогурт, соль, перец, измельченный чеснок и остатки нарезанной зелени. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывая фарш, обжарьте оладьи до золотистого цвета с двух сторон. Переложите оладьи из индейки на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подавайте оладьи вместе с йогуртовым соусом.

Оладьи из кабачков с чесноком и сыром

Оладьи из кабачков Фото: Depositphotos



Ингредиенты:

1 средний кабачок

1 яйцо

50 г натертого сыра

1 зубчик чеснока

1 ст. л. муки

соль, перец

растительное масло

Способ приготовления:

Кабачок помыть, при необходимости очистить от кожицы и натереть на крупной терке. Добавить яйцо, хорошо перемешать. Добавить к кабачку натертый сыр и измельченный зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу, всыпать муку, перемешать. Пожарить оладьи на растительном масле до румяной корочки. Подавать кабачковые оладьи вместе с соусом из сметаны и мелко нарезанной зелени.

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