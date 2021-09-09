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2 года подготовки: впервые в Лондоне состоялся вечер украинского балета

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
9 сентября, 15:00
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Гала-концерт, в котором приняли участие звезды украинского балета, а также британские танцоры посвятили 30-летию Независимости Украины
Первая солистка Национальной оперы Украины Анна Муромцева во время Ukrainian Ballet Gala
Первая солистка Национальной оперы Украины Анна Муромцева во время Ukrainian Ballet Gala / Фото: instagram.com/anna.nirvanych/

Впервые в Лондоне состоялся гала-концерт Ukrainian Ballet Gala, посвященный звездам украинского балета. Для Украины это уникальное событие, так как в нем принимали участие всемирно известные звезды балета украинского происхождения, а также их звездные коллеги из English National Ballet и Royal Ballet Великобритании.

Выступление прошло в одном из самых важных театров танца в мире Sadler's Wells. Традиции и инновации нашей балетной школы представили танцовщик и продюсер Иван Путров и театральная режиссер и продюсер Ольга Данилюк.

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Ольга Данилюк рассказала журналистам "Сегодня":

Это очень масштабный проект и очень рискованный. Мы шли к нему два года. Он очень амбициозный – 19 танцоров, 10 из Киевского оперного театра, 4 звезд украинского происхождения, танцующие сейчас на международных сценах, также задействованы 5 британских звезд.

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Над Ukrainian Ballet Gala работали два года, свои коррективы внесла и пандемия. Проект посвятили 30-ой годовщине Независимости Украины.

Над образами для труппы работала художник по костюмам Анна Ипатьева.

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Смотрите видео о событии:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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