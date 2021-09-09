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2 роки підготовки: вперше в Лондоні відбувся вечір українського балету

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
9 вересня, 15:00
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Гала-концерт, в якому взяли участь зірки українського балету, а також британські танцюристи присвятили 30-річчю Незалежності України
Перша солістка Національної опери України Ганна Муромцева під час Ukrainian Ballet Gala
Перша солістка Національної опери України Ганна Муромцева під час Ukrainian Ballet Gala / Фото: instagram.com/anna.nirvanych/

Вперше в Лондоні відбувся гала-концерт Ukrainian Ballet Gala, присвячений зіркам українського балету. Для України це унікальна подія, так як в ньому брали участь всесвітньо відомі зірки балету українського походження, а також їхні зіркові колеги з English National Ballet і Royal Ballet Великобританії.

Виступ пройшов в одному з найважливіших театрів танцю в світі Sadler's Wells. Традиції та інновації нашої балетної школи представили танцівник і продюсер Іван Путров і театральна режисер і продюсер Ольга Данилюк.

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Ольга Данилюк розповіла журналістам "Сьогодні":

Це дуже масштабний проєкт і дуже ризикований. Ми йшли до нього два роки. Він дуже амбітний – 19 танцюристів, 10 з Київського оперного театру, 4 зірки українського походження, які танцюють зараз на міжнародних сценах, також задіяні 5 британських зірок.

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Над Ukrainian Ballet Gala працювали два роки, свої корективи внесла і пандемія. Проект присвятили 30-ій річниці Незалежності України.

Над образами для трупи працювала художник по костюмах Ганна Іпатьєва.

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Дивіться відео про подію:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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