2 роки підготовки: вперше в Лондоні відбувся вечір українського балету

Вперше в Лондоні відбувся гала-концерт Ukrainian Ballet Gala, присвячений зіркам українського балету. Для України це унікальна подія, так як в ньому брали участь всесвітньо відомі зірки балету українського походження, а також їхні зіркові колеги з English National Ballet і Royal Ballet Великобританії.
Виступ пройшов в одному з найважливіших театрів танцю в світі Sadler's Wells. Традиції та інновації нашої балетної школи представили танцівник і продюсер Іван Путров і театральна режисер і продюсер Ольга Данилюк.
Ольга Данилюк розповіла журналістам "Сьогодні":
Це дуже масштабний проєкт і дуже ризикований. Ми йшли до нього два роки. Він дуже амбітний – 19 танцюристів, 10 з Київського оперного театру, 4 зірки українського походження, які танцюють зараз на міжнародних сценах, також задіяні 5 британських зірок.
Над Ukrainian Ballet Gala працювали два роки, свої корективи внесла і пандемія. Проект присвятили 30-ій річниці Незалежності України.
Над образами для трупи працювала художник по костюмах Ганна Іпатьєва.
Дивіться відео про подію:
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