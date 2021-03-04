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Прима-балерина Кристина Шишпор прокомментировала вероятный конфликт с Екатериной Кухар

Сегодня, 11:47

Прима-балерина впервые рассказала о возможной профессиональной ссоре

Прима-балерина Национальной оперы Украины Кристина Шишпор прокомментировала вероятный конфликт с коллегой Екатериной Кухар, которая недавно отметила день рождения.

По словам Кристины, они с Екатериной не поддерживают общение.

"Мы просто не общаемся и все. Она занимается шоу-бизнесом, у нее хорошо это получается, пожалуйста. Когда со мной снимают интервью, называют меня прима балериной...", – говорит Кристина в интервью "Зіркового шляху" на телеканале "Украина".

В одном из интервью Шишпор обмолвилась, что Кухар никогда не танцевала в Украине "Лебединое озеро", поэтому не может себя называть "главным лебедем". Но действительно ли между женщинами только профессиональный конфликт?

"Ну, точно не личный", – ответила Кристина.

Кристина Шишпор и Екатерина Кухар
Кристина Шишпор и Екатерина Кухар
Фото: instagram.com/shyshpor_official

Подробнее комментировать свои отношения с коллегой Кристина Шишпор не захотела. Зато поделилась подробностями профессиональными. Ведь на днях известная украинская балерина представит в столице уникальный балет "Лебединое озеро" в формате 3D, который она продюсирует.

"Лебединое озеро" будет в Украине происходить впервые. Поэтому мы очень ждем и хотим уже увидеть это все в реальности", – поделилась Шишпор.

Кристина Шишпор прокомментировала вероятный конфликт с Екатериной Кухар – смотрите видео:

Напомним, Екатерина Кухар надела стильное мини-платье и нарушила свою давнюю традицию.

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