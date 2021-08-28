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Внучка Софии Ротару повторила образ Меган Фокс в кардигане Jacquemus за 10 тысяч гривен (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
28 августа, 16:50
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Новая модель французского бренда стала трендом благодаря знаменитостям – Белле Хадид и Меган Фокс. Теперь и София Евдокименко решила повторить эффектный образ
София Евдокименко в кардигане Jacquemus
София Евдокименко в кардигане Jacquemus / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софии Ротару, которая ранее восхитила трендовым платьем с глубоким декольте, вновь поразила поклонников. София Евдокименко опубликовала в своем аккаунте в Instagram новый пост. На нескольких снимках девушка запечатлена в черном кардигане, который еле-еле прикрывает грудь.

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20-летняя модель прогуливалась в эффектном образе по Киеву вместе с мамой. На фото София и Светлана позируют на фоне Андреевском церкви.

К бесшовному вязаному кардигану французского бренда Jacquemus София надела джинсы с высокой талией и нежное ожерелье.

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Несколько недель назад американская звезда Меган Фокс прошлась по улицам Лос-Анджелеса в таком же кардигане. Актриса выбрала алый цвет. К нему она надела идентичного цвета прямую юбку длины макси Jacquemus и желтые босоножки Femme Los Angeles.

Первой же носить столь откровенный свитер начала Белла Хадид. А Кендалл Дженнер снялась в новой рекламе бренда в укороченном варианте кардигана.

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Кендалл Дженнер в рекламе Jacquemus
Кендалл Дженнер в рекламе Jacquemus / Фото: Jacquemus

На сайте бренда изделие можно купить в разной цветовой гамме за 370 долларов (ок. 9990 грн).

Вязаный кардиган Jacquemus
Вязаный кардиган Jacquemus / Фото: Jacquemus

Смотрите в ролике об избраннике Софии Евдокименко:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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