Из Киева в Мексику: внучка Ротару на отдыхе показала фигуру в бикини (фото)

Соня Евдокименко отправилась на каникулы поближе к солнцу и пляжу

Внучка Софии Ротару 19-летняя Соня Евдокименко, которая недавно гостила в Киеве и показала свою семью, похвасталась отдыхом в Мексике.

На своей странице в Instagram внучка народной артистки опубликовала снимок, на котором позировала в голубом купальнике.

София Евдокименко Фото: instagram.com/iamsofiaeve

"Вернуться к более теплой погоде", – коротко подписала пост София.

Свой аутфит она собрала из голубой юбки, которая удачно подчеркнула длинные ноги девушки, и белой рубашки. Лицо Евдокименко спрятала за крупными очками в квадратной оправе.

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Напомним, что внучка знаменитой певицы Софии Ротару встречается с 32-летним Денисом Жадановым. София Михайловна недавно заявила, что она против, чтобы ее внучка выходила замуж. По словам артистки, Соня еще слишком молода для этого.

Ранее 15-летняя Маша Полякова похвасталась точеной фигурой в крошечном бикини.

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