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Внучка Софії Ротару повторила образ Меган Фокс в кардігані Jacquemus за 10 тисяч гривень (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
28 серпня, 16:50
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Нова модель французького бренду стала трендом завдяки знаменитостям – Беллі Хадід і Меган Фокс. Тепер і Софія Євдокименко вирішила повторити ефектний образ
/ Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софії Ротару, яка раніше захопила трендовою сукнею з глибоким декольте, знову вразила шанувальників. Софія Євдокименко опублікувала в своєму акаунті в Instagram новий пост. На кількох знімках дівчина зображена в чорному кардігані, який ледве-ледве прикриває груди.

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20-річна модель прогулювалася в ефектному образі по Києву разом з мамою. На фото Софія і Світлана позують на тлі Андріївської церкви.

До безшовного вязаного кардігану французького бренду Jacquemus Софія надягла джинси з високою талією і ніжне намисто.

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Кілька тижнів тому американська зірка Меган Фокс пройшлася вулицями Лос-Анджелеса в такому ж кардігані. Актриса вибрала червоний колір. До нього вона одягла ідентичного кольору пряму спідницю довжини максі Jacquemus і жовті босоніжки Femme Los Angeles.

Першою ж носити настільки відвертий светр почала Белла Хадід. А Кендалл Дженнер знялась в новій рекламі бренду в укороченному варіанті кардігану.

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/ Фото: Jacquemus

На сайті бренду виріб можна купити в різній колірній гаммі за 370 доларів (бл. 9990 грн).

/ Фото: Jacquemus

Дивіться в ролику про обранця Софії Євдокименко :

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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