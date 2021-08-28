Внучка Софії Ротару повторила образ Меган Фокс в кардігані Jacquemus за 10 тисяч гривень (фото)

Внучка Софії Ротару, яка раніше захопила трендовою сукнею з глибоким декольте, знову вразила шанувальників. Софія Євдокименко опублікувала в своєму акаунті в Instagram новий пост. На кількох знімках дівчина зображена в чорному кардігані, який ледве-ледве прикриває груди.
20-річна модель прогулювалася в ефектному образі по Києву разом з мамою. На фото Софія і Світлана позують на тлі Андріївської церкви.
До безшовного вязаного кардігану французького бренду Jacquemus Софія надягла джинси з високою талією і ніжне намисто.
Кілька тижнів тому американська зірка Меган Фокс пройшлася вулицями Лос-Анджелеса в такому ж кардігані. Актриса вибрала червоний колір. До нього вона одягла ідентичного кольору пряму спідницю довжини максі Jacquemus і жовті босоніжки Femme Los Angeles.
Першою ж носити настільки відвертий светр почала Белла Хадід. А Кендалл Дженнер знялась в новій рекламі бренду в укороченному варіанті кардігану.
На сайті бренду виріб можна купити в різній колірній гаммі за 370 доларів (бл. 9990 грн).
Дивіться в ролику про обранця Софії Євдокименко :
Читайте також:
- Внучка Ротару відзначила першу річницю відносин зі своїм хлопцем зі списку Forbes (фото)
- Синові Ротару – 51! Як сім'я привітала Руслана Євдокименка в день народження (фото)
- З Києва до Мексики: внучка Ротару на відпочинку показала фігуру в бікіні (фото)