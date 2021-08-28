Внучка Софії Ротару повторила образ Меган Фокс в кардігані Jacquemus за 10 тисяч гривень (фото)

Нова модель французького бренду стала трендом завдяки знаменитостям – Беллі Хадід і Меган Фокс. Тепер і Софія Євдокименко вирішила повторити ефектний образ

/ Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софії Ротару, яка раніше захопила трендовою сукнею з глибоким декольте, знову вразила шанувальників. Софія Євдокименко опублікувала в своєму акаунті в Instagram новий пост. На кількох знімках дівчина зображена в чорному кардігані, який ледве-ледве прикриває груди.

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20-річна модель прогулювалася в ефектному образі по Києву разом з мамою. На фото Софія і Світлана позують на тлі Андріївської церкви.

До безшовного вязаного кардігану французького бренду Jacquemus Софія надягла джинси з високою талією і ніжне намисто.

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Кілька тижнів тому американська зірка Меган Фокс пройшлася вулицями Лос-Анджелеса в такому ж кардігані. Актриса вибрала червоний колір. До нього вона одягла ідентичного кольору пряму спідницю довжини максі Jacquemus і жовті босоніжки Femme Los Angeles.

Першою ж носити настільки відвертий светр почала Белла Хадід. А Кендалл Дженнер знялась в новій рекламі бренду в укороченному варіанті кардігану.

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/ Фото: Jacquemus

На сайті бренду виріб можна купити в різній колірній гаммі за 370 доларів (бл. 9990 грн).

/ Фото: Jacquemus

Дивіться в ролику про обранця Софії Євдокименко :

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