71-летняя модель Пэт Кливленд снялась в лукбуке кутюрной коллекции Ronald van der Kemp

Все ткани, которые дизайнер использовал для создания коллекции были взяты из остатков старых материалов. Рассказываем подробности
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Коллаж: Сегодня
В столице моды, Париже, продолжает властвовать красота и кутюр. После невероятного показа Chanel, который открыла принцесса Монако верхом на коне, свою интерпретацию вещей от-кутюр весна 2022 показали Ronald van der Kemp.
Голландский дизайнер Роналд вместо привычного показа, представил лукбук новой коллекции. Лицом съемки стала 71-летняя культовая модель Пэт Кливленд.
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Рональд познакомился с Пэт в прошлом году и почувствовал "мгновенную духовную связь". Он пригласил звезду сняться также в короткометражке, которуя сняли вместо показа, отмененного из-за пандемии.
В начале ролика Кливленд появляется в мистическом образе – в длинном черном платье-пальто, которое подчеркивает бедра, а в конце она поет песню "Я влюбляюсь" на сцене знаменитого амстердамского клуба Paradiso в черном вечернем платье с накидкой из тюля.
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
В своих коллекциях дизайнера использует ненужные материалы, старинные обрезки и куски ткани, которые он накопил за годы, а также остатки от прошлых коллекций. Многие украшения, которые были использованы на вещах, были созданы путем погружения настоящих лепестков цветов в смолу. Такие детали, как роза, которую Пэт сжимает в руке, были сделаны из переплавленных оловянных тарелок, купленных в комиссионных магазинах.
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Читайте также: Украинка Кристи Пономар впервые вышла на кутюрном показе Schiaparelli в Париже
Юлия Ткачук
Team Lead Life Сегодня
Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua. Больше статей автора