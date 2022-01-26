Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💥 Протест ФОПов под Радой ✈ Новые правила въезда в ЕС ⚡ Подозрение заму Кличко ⚽ Суркис: У Динамо проблемы

Мотивация жить

Модный маникюр

Love Is

Стиль Кароль

Неделя от-кутюр

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

71-летняя модель Пэт Кливленд снялась в лукбуке кутюрной коллекции Ronald van der Kemp

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 января, 12:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Все ткани, которые дизайнер использовал для создания коллекции были взяты из остатков старых материалов. Рассказываем подробности
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице моды, Париже, продолжает властвовать красота и кутюр. После невероятного показа Chanel, который открыла принцесса Монако верхом на коне, свою интерпретацию вещей от-кутюр весна 2022 показали Ronald van der Kemp.

Голландский дизайнер Роналд вместо привычного показа, представил лукбук новой коллекции. Лицом съемки стала 71-летняя культовая модель Пэт Кливленд.

Реклама

Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Рональд познакомился с Пэт в прошлом году и почувствовал "мгновенную духовную связь". Он пригласил звезду сняться также в короткометражке, которуя сняли вместо показа, отмененного из-за пандемии.

Реклама

В начале ролика Кливленд появляется в мистическом образе – в длинном черном платье-пальто, которое подчеркивает бедра, а в конце она поет песню "Я влюбляюсь" на сцене знаменитого амстердамского клуба Paradiso в черном вечернем платье с накидкой из тюля.

Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

В своих коллекциях дизайнера использует ненужные материалы, старинные обрезки и куски ткани, которые он накопил за годы, а также остатки от прошлых коллекций. Многие украшения, которые были использованы на вещах, были созданы путем погружения настоящих лепестков цветов в смолу. Такие детали, как роза, которую Пэт сжимает в руке, были сделаны из переплавленных оловянных тарелок, купленных в комиссионных магазинах.

Реклама

Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
1/16

Читайте также: Украинка Кристи Пономар впервые вышла на кутюрном показе Schiaparelli в Париже

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
26 января. Урхо Кекконен. Ровно 40 лет назад ушел с поста президента самый известный политик Финляндии, остановивший холодную войну…
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
24 — 30 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять