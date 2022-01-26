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71-річна модель Пет Клівленд знялася у лукбуку кутюрної колекції Ronald van der Kemp

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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26 січня, 12:14
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Всі тканини, які дизайнер використав для створення колекції, були взяті з залишків старих матеріалів. Розповідаємо подробиці
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці моди, Парижі, продовжує панувати краса та кутюр. Після неймовірного показу Chanel, що відкрила принцеса Монако верхи на коні, свою інтерпретацію речей від-кутюр весна 2022 показали Ronald van der Kemp.

Голландський дизайнер Роналд замість звичного показу представив лукбук нової колекції. Лицем зйомки стала 71-річна культова модель Пет Клівленд.

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Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Рональд познайомився з Пет минулого року і відчув "миттєвий духовний зв'язок". Він запросив зірку знятися також у короткометражці, яку створили замість показу, скасованого через пандемію.

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На початку ролика Клівленд з'являється у містичному образі – у довгій чорній сукні-пальті, яке підкреслює стегна, а наприкінці вона співає пісню "Я закохаюся" на сцені знаменитого амстердамського клубу Paradiso у чорній вечірній сукні з накидкою з тюлю.

Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

У своїх колекціях дизайнера використовує непотрібні матеріали, старовинні обрізки та шматки тканини, які він накопичив за роки, а також залишки від минулих колекцій. Багато прикрас, які були використані на речах, були створені шляхом занурення справжніх пелюсток квітів у смолу. Такі деталі, як троянда, яку Пет стискає у руці, було зроблено з переплавлених олов'яних тарілок, куплених у комісійних магазинах.

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Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Ronald van der Kemp Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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