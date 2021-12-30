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Смотрите: самый красивый мужчина 2021 года, которого посадили в тюрьму

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
30 декабря, 15:46
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25 летний Паинг Такхон работает актером и занимается моделингом
Самый красивый мужчина в мире 2021
Самый красивый мужчина в мире 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока все обсуждают итоги уходящего года, стало известно имя самого красивого мужчины 2021 года. Им стал 25-летний Паинг Такхон.

Так уж получилось, что в один день актер и модель Паинг Такхон узнал сразу две новости: его приговорили к трем годам заключения за политические протесты в поддержку государственного переворота в Мьянме, а также он назван "Самым красивым лицом 2021 года".

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Самый красивый мужчина в мире по версии рейтинга TC Candler
Самый красивый мужчина в мире по версии рейтинга TC Candler / Фото: Инстаграм

Парня арестовали после публичной поддержи протестующих в соцсетях. В 2021 году Паинг в Сети получил звание "Самый горячий монах". Тогда уже парень активно снимался в разных телесериалах и фильмах на родине. Благодаря рейтингу TC Candler, он получил звание "Самый красивый человек на планете". Издание публикует свои бьюти-итоги с 1990 года.

Самый красивый мужчина в мире 2021
Самый красивый мужчина в мире 2021 / Фото: Инстаграм

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Самый красивый мужчина в мире 2021 – модель и актер Паинг Такхон
Самый красивый мужчина в мире 2021 – модель и актер Паинг Такхон / Фото: Инстаграм

Самый красивый мужчина в мире 2021 – модель и актер Паинг Такхон
Самый красивый мужчина в мире 2021 – модель и актер Паинг Такхон / Фото: Инстаграм

Что ж, на втором месте в 2021 году оказался актер Крис Хемсворт.

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Хочется верить, что новое звание Паинг поможет ему привлечь внимание мира к своей персоне и в целом к ситуации в Мьянме. В ходе протестов, начиная с февраля 2021 года, там были заключены более чем 7000 человек. Убили — свыше 1000 граждан.

Больше фото Паинга Такхона смотрите на его странице Instagram.

Также вам будет интересно, кого мы лайкали в Instagram больше всего в 2021 году

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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