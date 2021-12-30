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Дивіться: найкрасивіший чоловік 2021 року, якого посадили до в'язниці

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
30 грудня, 15:46
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25 річний Паінг Такхон працює актором і займається моделінгом
Найкрасивіший чоловік у світі 2021
Найкрасивіший чоловік у світі 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки що всі обговорюють підсумки року, що минає, стало відомо ім'я найкрасивішого чоловіка 2021 року. Ним став 25-річний Паїнг Такхон.

Так уже вийшло, що одного дня актор і модель Паінг Такхон дізнався відразу дві новини: його засудили до трьох років ув'язнення за політичні протести на підтримку державного перевороту в М'янмі, а також його названо "Найкрасивішим обличчям 2021 року".

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Хлопця заарештували після публічної підтримки протестувальників у соцмережах. У 2021 році Паінг у Мережі отримав звання "Найгарячіший монах". Тоді вже хлопець активно знімався у різних телесеріалах та фільмах на батьківщині. Завдяки рейтингу TC Candler, він отримав звання "Найкрасивіша людина на планеті". Видання публікує свої б'юті-підсумки з 1990 року.

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Що ж, на другому місці у 2021 році опинився актор Кріс Хемсворт.

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Хочеться вірити, що нове звання Паінг допоможе йому привернути увагу світу до своєї персони та загалом до ситуації в М'янмі. У ході протестів, починаючи з лютого 2021 року, там було арештовано більш ніж 7000 людей. Убили – понад 1000 громадян.

Більше фото Паїнга Такхона дивіться на його сторінці Instagram.

Також вам буде цікаво, кого ми лайкали в Instagram найбільше у 2021 році

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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