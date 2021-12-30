Кого мы лайкали в Instagram больше всего: топ-10 лучших постов 2021 года

Продолжаем подводить итоги года 2021. И мы передвигаемся от серьезного контента к более легкому, ну и, конечно, интересному. Говорим о самых "залайканных" постах в Instagram.
Итак, популярная соцсеть продемонстрировала сотни популярных постов в 2021 году, а мы выбрали 10 самых-самых. Интересно, что Лионель Месси занял аж 3 позиции в этом рейтинге.
1. Криштиану Роналду (32, 2 млн)
28 октября самый популярный человек в Instagram рассказал, что они с девушкой Джорджиной Родригес ожидают двойню.
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2. Ариана Гранде (26, 7 млн)
Тайная свадьба Арианы Гранде и агента по недвижимости Далтона Гомеса состоялась в марте 2021 года и стала для всех сюрпризом, когда певица опубликовала фото.
3. Кайли Дженнер (24, 3 млн)
8 сентября Кайли поделилась новостью, что они с ее парнем Трэвисом Скоттом снова ожидают малыша. Полностью посмотреть видео можно на странице звезды.
4. Билли Айлиш (23 млн)
Билли Айлиш поменяла цвет волос, за что получила 23 млн лайков и заслуженное четвертое место.
5. Лионель Месси (22, 1 млн)
Лионель Месси официально присоединился к ПСЖ 11 августа, подписав с командой двухлетний контракт. Теперь футболист играет с командой под номером 30, под ним же он выступал за ФК "Барселона" первые два сезона.
6. Билли Айлиш (22 млн)
Певица неожиданно открылась на новых фотографиях в корсете Burberry для выпуска британского Vogue. Ранее у нее не было снимков в подобных образах.
7. Лионель Месси (22 млн)
Вот те "здрасте" – снова Лионель. В этот раз футболист поделился победой сборной Аргентины на Кубке Америки по футболу.
8. Лионель Месси (21, 2 млн)
Больше не удивляемся, тем более, что этот пост – предыстория к предыдущим. В нем футболист официально анонсировал уход из футбольного клуба "Барселона", в котором он 17 лет играл.
9. Mermaid Montana (20, 2 млн)
Свыше 20 миллионов лайков набрало видео профессиональной русалки Mermaid Montana. В нем девушка плавает в огромном аквариуме под трек The Kid Laroi и Джастина Бибера — Stay.
10. Том Халланд (19, 6 млн)
Пост-поздравление актера с днем рождения его девушку Зендаю собрал немало, но тогда еще никто не знал, что они встречаются. Сейчас бы "отлайкали" по полной программе.
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