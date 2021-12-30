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Кого мы лайкали в Instagram больше всего: топ-10 лучших постов 2021 года

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
30 декабря, 11:23
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Лидером рейтинга стал Криштиану Роналду, а вот Лионель Месси занял аж три позиции
Самые популярные посты Instagram в 2021 году
Самые популярные посты Instagram в 2021 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Продолжаем подводить итоги года 2021. И мы передвигаемся от серьезного контента к более легкому, ну и, конечно, интересному. Говорим о самых "залайканных" постах в Instagram.

Итак, популярная соцсеть продемонстрировала сотни популярных постов в 2021 году, а мы выбрали 10 самых-самых. Интересно, что Лионель Месси занял аж 3 позиции в этом рейтинге.

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1. Криштиану Роналду (32, 2 млн)

28 октября самый популярный человек в Instagram рассказал, что они с девушкой Джорджиной Родригес ожидают двойню.

2. Ариана Гранде (26, 7 млн)

Тайная свадьба Арианы Гранде и агента по недвижимости Далтона Гомеса состоялась в марте 2021 года и стала для всех сюрпризом, когда певица опубликовала фото.

3. Кайли Дженнер (24, 3 млн)

8 сентября Кайли поделилась новостью, что они с ее парнем Трэвисом Скоттом снова ожидают малыша. Полностью посмотреть видео можно на странице звезды.

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Кайли Дженнер вошла в рейтинг ТОП-10 самых популярных постов в Instagram 2021
Кайли Дженнер вошла в рейтинг ТОП-10 самых популярных постов в Instagram 2021 / Фото: скриншот

4. Билли Айлиш (23 млн)

Билли Айлиш поменяла цвет волос, за что получила 23 млн лайков и заслуженное четвертое место.

5. Лионель Месси (22, 1 млн)

Лионель Месси официально присоединился к ПСЖ 11 августа, подписав с командой двухлетний контракт. Теперь футболист играет с командой под номером 30, под ним же он выступал за ФК "Барселона" первые два сезона.

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6. Билли Айлиш (22 млн)

Певица неожиданно открылась на новых фотографиях в корсете Burberry для выпуска британского Vogue. Ранее у нее не было снимков в подобных образах.

7. Лионель Месси (22 млн)

Вот те "здрасте" – снова Лионель. В этот раз футболист поделился победой сборной Аргентины на Кубке Америки по футболу.

8. Лионель Месси (21, 2 млн)

Больше не удивляемся, тем более, что этот пост – предыстория к предыдущим. В нем футболист официально анонсировал уход из футбольного клуба "Барселона", в котором он 17 лет играл.

9. Mermaid Montana (20, 2 млн)

Свыше 20 миллионов лайков набрало видео профессиональной русалки Mermaid Montana. В нем девушка плавает в огромном аквариуме под трек The Kid Laroi и Джастина Бибера — Stay.

10. Том Халланд (19, 6 млн)

Пост-поздравление актера с днем рождения его девушку Зендаю собрал немало, но тогда еще никто не знал, что они встречаются. Сейчас бы "отлайкали" по полной программе.

Также смотрите ТОП-6 событий в поп-культуре, о которых говорили все в 2021 году

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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