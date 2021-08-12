Каре Делевинь – 29: самые сексуальные и эпатажные образы модели (фото)

Сегодня, 12 августа, Каре Делевинь, которая входит в ТОП-10 самых красивых женщин планеты, исполнилось 29 лет.
Британская модель и актриса входит в огромное количество рейтингов, начиная от самых успешных манекенщиц до самых стильных людей в модной индустрии. Девушка не боится нарушать правила, бросать вызов обществу – появилась на свадьбе принцессы Евгении в смокинге и цилиндре, сбрила волосы, заявила о своей бисексуальности и много всего.
Кара родилась в семье аристократов. Детство звезды прошло в особняке в престижном лондонском районе Белгравия. Закончив школу для девочек в центре Лондона, модель решила изучать музыку и драму, но после года бросила обучение, с головой окунувшись в модельный бизнес.
Уже в 20 лет она стала лицом косметической линии Burberry. Слава пришла к Делевинь быстро, благодаря незаурядной внешности (чего только стоят ее пышные брови), экстравагантному стилю и чувству юмора.
Девушка умело воспользовалась популярностью, снявшись в фильмах "Отряд самоубийц" и "Валериан и город тысячи планет".
Кара не скрывает свои сексуальные предпочтения, встречаясь как с девушками, так и с парнями. Весной 2018 года ходили слухи, что модель состоит в отношениях с дочерью Майкла Джексона, в июне 2019 года Делевинь объявила, что встречается с американской актрисой Эшли Бенсон. В прошлом году пара рассталась.
Что касается стиля, звезда не боится экспериментов, то стрижется налысо, то меняет цвет и длину волос с завидной регулярностью. На красных дорожках модель любит появляться в откровенных нарядах, а вот в повседневной жизни носит простые вещи: футболки, бомберы, худи, шапки-бини, скинни-джинсы и легинсы.
В честь дня рождения Кары рассматриваем ее самые знаковые образы.
Смотрите видео, как модель приняла участие в последнем показе Карла Лагерфельда:
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