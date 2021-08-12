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Каре Делевинь – 29: самые сексуальные и эпатажные образы модели (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
12 августа, 15:16
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По случаю дня рождения Кары Делевинь рассказываем о самых знаменитых и эффектных образах модели, актрисы и просто красивой девушки
Кара Делевинь
Кара Делевинь / Фото: instagram.com/caradelevingne

Сегодня, 12 августа, Каре Делевинь, которая входит в ТОП-10 самых красивых женщин планеты, исполнилось 29 лет.

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Британская модель и актриса входит в огромное количество рейтингов, начиная от самых успешных манекенщиц до самых стильных людей в модной индустрии. Девушка не боится нарушать правила, бросать вызов обществу – появилась на свадьбе принцессы Евгении в смокинге и цилиндре, сбрила волосы, заявила о своей бисексуальности и много всего.

Кара родилась в семье аристократов. Детство звезды прошло в особняке в престижном лондонском районе Белгравия. Закончив школу для девочек в центре Лондона, модель решила изучать музыку и драму, но после года бросила обучение, с головой окунувшись в модельный бизнес.

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Уже в 20 лет она стала лицом косметической линии Burberry. Слава пришла к Делевинь быстро, благодаря незаурядной внешности (чего только стоят ее пышные брови), экстравагантному стилю и чувству юмора.

Девушка умело воспользовалась популярностью, снявшись в фильмах "Отряд самоубийц" и "Валериан и город тысячи планет".

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Кара не скрывает свои сексуальные предпочтения, встречаясь как с девушками, так и с парнями. Весной 2018 года ходили слухи, что модель состоит в отношениях с дочерью Майкла Джексона, в июне 2019 года Делевинь объявила, что встречается с американской актрисой Эшли Бенсон. В прошлом году пара рассталась.

Что касается стиля, звезда не боится экспериментов, то стрижется налысо, то меняет цвет и длину волос с завидной регулярностью. На красных дорожках модель любит появляться в откровенных нарядах, а вот в повседневной жизни носит простые вещи: футболки, бомберы, худи, шапки-бини, скинни-джинсы и легинсы.

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В честь дня рождения Кары рассматриваем ее самые знаковые образы.

/ Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty
/ Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty
/ Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty
/ Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty
/ Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty
/ Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty
/ Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty
/ Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty
/ Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty
/ Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty
/ Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty
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Смотрите видео, как модель приняла участие в последнем показе Карла Лагерфельда:

Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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