Каре Делевинь – 29: самые сексуальные и эпатажные образы модели (фото)

По случаю дня рождения Кары Делевинь рассказываем о самых знаменитых и эффектных образах модели, актрисы и просто красивой девушки

Кара Делевинь / Фото: instagram.com/caradelevingne

Сегодня, 12 августа, Каре Делевинь, которая входит в ТОП-10 самых красивых женщин планеты, исполнилось 29 лет.

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Британская модель и актриса входит в огромное количество рейтингов, начиная от самых успешных манекенщиц до самых стильных людей в модной индустрии. Девушка не боится нарушать правила, бросать вызов обществу – появилась на свадьбе принцессы Евгении в смокинге и цилиндре, сбрила волосы, заявила о своей бисексуальности и много всего.

Кара родилась в семье аристократов. Детство звезды прошло в особняке в престижном лондонском районе Белгравия. Закончив школу для девочек в центре Лондона, модель решила изучать музыку и драму, но после года бросила обучение, с головой окунувшись в модельный бизнес.

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Уже в 20 лет она стала лицом косметической линии Burberry. Слава пришла к Делевинь быстро, благодаря незаурядной внешности (чего только стоят ее пышные брови), экстравагантному стилю и чувству юмора.

Девушка умело воспользовалась популярностью, снявшись в фильмах "Отряд самоубийц" и "Валериан и город тысячи планет".

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Кара не скрывает свои сексуальные предпочтения, встречаясь как с девушками, так и с парнями. Весной 2018 года ходили слухи, что модель состоит в отношениях с дочерью Майкла Джексона, в июне 2019 года Делевинь объявила, что встречается с американской актрисой Эшли Бенсон. В прошлом году пара рассталась.

Что касается стиля, звезда не боится экспериментов, то стрижется налысо, то меняет цвет и длину волос с завидной регулярностью. На красных дорожках модель любит появляться в откровенных нарядах, а вот в повседневной жизни носит простые вещи: футболки, бомберы, худи, шапки-бини, скинни-джинсы и легинсы.

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В честь дня рождения Кары рассматриваем ее самые знаковые образы.

/ Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty / Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty / Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty / Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty / Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty / Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty / Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty / Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty / Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty / Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty / Фото: Кара Делевинь. Фото: Getty 1 /11

Смотрите видео, как модель приняла участие в последнем показе Карла Лагерфельда:

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