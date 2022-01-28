Вещь дня: защитная маска от художника по костюмам из "Черной пантеры" и "Бэтмена" за 8,5 тыс. грн

Хотите, чтобы защитная маска от COVID-19 сделала вас похожим на супергероя любимого фильма — держите

Как художник по костюмам для "Бэтмена" и "Черной пантеры" создал идеальную маску COVID-19 / Фото: instagram.com/xupermask/

Ситуация с COVID-19 в Украине желает быть лучшей и, похоже, мы еще далеки от спокойной прежней жизни, поэтому модная индустрия продолжает идти в ногу с актуальным временем. Художник по костюмам из "Черной пантеры" и "Бэтмена" начал продавать маски от COVID-19, пишет Fast Company.

Хосе Фернандес, художник по костюмам и дизайнер из США, который 30 лет успешно работает над созданием уникальных масок и костюмов для киношных супергероев, проанализировал ситуацию на рынке и сделал стратегически верный шаг, разработав защитную супермаску, оснащенную вентиляторами, специальными фильтрами и даже беспроводными наушниками.

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Художник по костюмам для "Бэтмена" и "Черной пантеры" создал идеальную маску COVID-19 / Фото: instagram.com/xupermask/

Хосе Фернандес прекрасно специализируется на создании удобных и качественных мощных аксессуаров для актеров — от шлемов из фильма "Трон: Наследие" до маски с кошачьими ушками для главного героя "Черной пантеры", — позволяющих чувствовать себя комфортно во время продолжительных съемок. Об этом многие знают, поэтому мужчине в 2020 году, в разгар пандемии, обратился музыкант Уильям Адамс из группы Black Eyed Peas с просьбой спроектировать для него носимую защитную маску с фильтрами и беспроводными наушниками для повседневного использования.

Так, за основу первого прототипа маски Фернандес взял идеи, воплощенные во время разработки костюмов для фильмов "Бэтмен возвращается" 1992 года и "Мстители" 2012 года.

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Первая маска, которую я сделал с Уиллом, была просто стильной. Мы оснастили ее фильтрами, но это был просто однослойный N95. Потом мы подумали, что даже в ней было жарковато, и добавили вентиляторы. Они выводили горячий воздух из маски после того, как он проходит через фильтр, и это все изменило.

— рассказывает дизайнер.

Художник по костюмам для "Бэтмена" и "Черной пантеры" создал идеальную маску COVID-19 / Фото: instagram.com/xupermask/

Эксперимент выдался удачным и показал, что маску можно продавать. После чего Фернандес и Уилл объединились с производственной компанией Honeywell и создали маску Xupermask, оснащенную двойной фильтрацией твердых частиц воздуха, с силиконовым уплотнителем для лица, вентиляторами, bluetooth-наушниками и микрофоном, а также подсветкой и аккумулятором, которого хватает на семь часов. Ее цена составляет $ 299 (8 600 грн).

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Когда я начинал работать в этой отрасли, мы занимались только внешней составляющей. Но теперь важна и внутренняя. Я создаю воздушные каналы, крепления для батарей и магнитов, электронику и складываю все это, словно пазл.

Художник по костюмам для "Бэтмена" и "Черной пантеры" создал идеальную маску COVID-19 / Фото: instagram.com/xupermask/

В проекте Xupermask Уильяму Адамсу и Хосе Фернандесу удалось перенести свой опыт создания костюмов для киноиндустрии на потребительскую сферу. Поэтому созданная в контексте COVID-19 маска может стать частью обычного гардероба. Но вот только мало у кого возникает желание купить такую из-за ее цены.

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