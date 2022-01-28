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Как сделать бустер от ковида за 15 минут и получить новый сертификат – личный опыт

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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28 января, 07:30
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Бустер от Pfizer или Moderna сейчас можно получить бесплатно и без очередей. А также – новый международный сертификат, расширяющий список стран для путешествий
Сделать бустерную дозу от ковида вакциной Сomirnaty от BioNTech Pfizer можно в Киеве всего за 15 минут
Сделать бустерную дозу от ковида вакциной Сomirnaty от BioNTech Pfizer можно в Киеве всего за 15 минут / Фото: Светлана Евсеева

В Украине уже можно получить бустер от COVID-19 бесплатно, если прошло не менее полугода с момента второй дозы вакцинации. Пока одни боятся идти даже на первую прививку, я, как редактор проекта "Здорово", получила бустерную дозу, как только появилась такая возможность. Болела ли я ковидом с момента первых двух вакцин и зачем мне делать бустер – делюсь личным опытом.

Вакцинироваться по-прежнему боятся – почему?

Люди среди моего окружения в основном – "за" вакцинацию в целом и бустерную дозу в том числе. Но есть и такие, которые до сих пор отказываются и от первых двух доз прививок против ковида, какой уж там бустер. Боятся побочной реакции, несмотря на доступность информации о безопасности вакцин и наоборот – статистики смертей и осложнений после коронавируса.

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Бустерная доза тоже пугает некоторых, мол зачем ее делать, да еще и другим типом вакцины. Но информации об этом масса и в украинских, и в зарубежных источниках, неоднократно об этом писали и в "Сегодня". Я же пришла за бустером не только потому, что хочу быть защищенной против коронавируса, а также много путешествую и хочу спокойно посещать страны, "ворота" в которые открывает третья, бустерная доза.

Ревакцинироваться бустером можно через 6 месяцев от даты получения второй дозы
Ревакцинироваться бустером можно через 6 месяцев от даты получения второй дозы / Фото: freepik.com

Отмечу, что бустерной дозой от COVID-19 считается доза, которую вводят в качестве ревакцинации уже после полного курса прививок. Это помогает усилить эффективность вакцинации, которая со временем снижается. Бустер сейчас колют двумя типами НРМК-вакцин, это Пфайзер или Модерна.

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У меня две первые дозы были сделаны препаратом CoronaVac от производителя Sinovac. Для тех, кто получил такую вакцину, в качестве бустера рекомендован именно Пфайзер. Я связалась со "своей" медицинской сестрой, узнала, есть ли вакцина для бустерной дозы в поликлинике и пошла на прививку.

Как получить бустерную дозу быстро

Поскольку у меня подписана декларация с семейным врачом КНП Центра первичной медико-санитарной помощи №2 Днепровского района, я в первую очередь обратилась именно туда. Мне так удобнее, чем ехать, допустим, в любой из центров вакцинации. Но сделать бустер без проблем, как говорят мои друзья, можно и в центрах вакцинации.

В поликлинике, где я обсуживаюсь, не нужно было записываться предварительно. Осмотр у врача, подписание соглашения на вакцинацию и затем сама прививка проходят в порядке живой очереди. Что я могу сказать – желающих немного, я справилась за 10 минут плюс потом еще посидела минут 15 под манипуляционным кабинетом. Хотя по медпротоколу положено 30 минут, но я знаю, что у меня нет аллергии вообще и вакцинацию я переношу хорошо.

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Заполнение соглашения, осмотр врача и бустерная доза Пфайзером получена
Заполнение соглашения, осмотр врача и бустерная доза Пфайзером получена / Фото: Светлана Евсеева

Передо мной в очереди была лишь пожилая женщина с необычным именем Октябрина – она попросила помочь ей заполнить анкету-соглашение. Несмотря на преклонный возраст, (женщине 90 лет), она полностью "за" вакцинацию, понимает необходимость и важность бустерной дозы. И, по словам Октябрины, "хочется не болеть и как можно дольше пожить".

А вот молодежи в поликлинике не было вообще, к слову сказать, мой 19-летний сын, которому тоже пришел срок колоть бустер, вызвал радостное удивление у врачей. Как отметили сами медики, он первый среди молодежи на тот момент, кто пришел за третьей бустерной дозой.

Уколют ли бустер, если прошло меньше 6 месяцев?

В поликлинике – не уколют. Важно чтобы с момента второй дозы вакцины до момента введения бустера прошло именно полгода. Что в центрах вакцинации – мне лично неизвестно, хотя приятель говорит о том же, то есть раньше, чем через полгода по истечении срока после второй дозы – бустер на уколют.

Если у вас еще не истекли 6 месяцев после второй прививки от ковида, бустер вам могут не сделать
Если у вас еще не истекли 6 месяцев после второй прививки от ковида, бустер вам могут не сделать / Фото: Светлана Евсеева

Вы заполняете анкету, в которой указываете, когда была получена вторая доза. У меня и моего сына вторая доза была в июле прошлого года, поэтому нам сделали бустер препаратом Сomirnaty от производителя BioNTech, Pfizer.

Процедура прививки бустером ничем не отличается от другой вакцинации – заполняешь соглашение, затем врач меряет температуру, собирает анамнез, то есть спрашивает о самочувствии, перенесенных за это время болезнях. И если все в порядке – то направляет в манипуляционный кабинет.

Кстати о болезнях – осенью в конце ноября, перед самым вылетом на отдых в Испанию, я переболела чем-то респираторным. ПЦР-тест на ковид был отрицательный. Температура, насморк и недомогание прошли за несколько дней и я благополучно отправилась в путешествие. С того момента я больше не болела.

Уже имея полный курс вакцинации я чем-то похожим переболела, но ПЦР-тест именно ковид не подтвердил
Уже имея полный курс вакцинации я чем-то похожим переболела, но ПЦР-тест именно ковид не подтвердил / Фото: Светлана Евсеева

Получив свой бустер я выждала и пошла по своим делам, забрав справку, на основании которой потом семейный врач мне выдал сертификат. Как и после первых двух доз я чувствовала себя хорошо. Почему не отлично? Мешала боль в левой руке, куда ввели вакцину.

Была ли побочная реакция от бустера?

Только боль в руке, и она была ощутимее, чем после CoronaVac и на вторые сутки после прививки очень хотелось спать. Кстати мои друзья, кто колол Пфайзер и в первые две дозы, тоже отмечали более сильную боль в руке, чем те, кто получил другие типы вакцин.

Температура же была, как у "космонавта" – 36,6. Рука болела ровно три дня, все это время я следовала инструкциям – первые сутки место укола не мочила, руку три дня не нагружала вообще, и отказалась на это время от моей любимой йоги. Сын Илья отделался еще легче, у него рука болела только сутки, температура тоже не повышалась.

Вакцина от Pfizer дает возможность въехать в более чем 100 стран и не сидеть на карантине
Вакцина от Pfizer дает возможность въехать в более чем 100 стран и не сидеть на карантине / Фото: unsplash.com

Как видите – иммунная реакция у всех разная. Но самое главное, что теперь мы снова более защищены от ковида, а также география наших путешествий расширилась. Поскольку далеко не все страны пускают с вакциной CoronaVac, например, не только Западная Европа, а также Польша и Румыния. Ковид-вакцина от BioNTech, Pfizer дает возможность въехать в более чем 100 стран мира, исключая необходимость сидеть на карантине.

Как получить ковид-сертификат после бустера

Все вакцинированные бустерной дозой получат новые COVID-сертификаты. Если вы не пользуетесь "Дієй" или не хотите ждать (МОЗ сообщало, что бустерный ковид-сертификат появится в приложении в конце января-феврале), то после третьей прививки можно получить новое Международное свидетельство о вакцинации.

Новый Международный ковид-сертификат можно получить у своего семейного врача
Новый Международный ковид-сертификат можно получить у своего семейного врача / Фото: Светлана Евсеева

Я получила такой сертификат у своего семейного врача, в нем перечислены все дозы вакцинации против COVID-19. Этот новый документ, как и новый COVID-сертификат в "Діє", будет действовать 9 месяцев (270 дней), считая с даты последней (бустерной) прививки против COVID-19.

Также мы писали, "Как вакцинироваться от коронавируса".

Светлана Евсеева
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