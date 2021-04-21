Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезда Дома-2 Алена Водонаева перенесла микроинсульт: фото из больницы

Сегодня, 18:36

Российская телеведущая рассказала о своем состоянии после реанимации и показала снимок из клиники, в которой сейчас находится

Блогер и ведущая Алена Водонаева, рассказала об изнасиловании в 14 лет, уже пришла в себя после микроинсульта и делится подробностями произошедшего в Instagram.

"Привет с больничной койки. Слава небесам, уже не из реанимации, а из обычной палаты отделения неврологии. Микроинсульт. Вчера днем, часов в 12, мне резко стало плохо. Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они и вызвали скорую", – рассказывает Алена.

Фото: instagram.com/alenavodonaeva

По словам Алены, сначала ее отправили в реанимацию, сейчас с не работают медики. Водонаева призналась, что в последнее время у нее было много стрессовых ситуаций, а также рабочих и бытовых задач, который нужно было решить "без чьей-либо помощи".

Ранее мы сообщали, что звезду "Дома-2" Викторию Боню ограбили дважды за 10 дней в Монако.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Мать 8-летней украинки, целовавшейся с 13-летним блогером, заявила о домашнем насилии Блогерша с большою грудью оказалась 37-летним мужчиной "На**я я это сделала": София Стужук решилась на пластику груди (фото)
ведущая дом-2 блогер
Реклама

Новости партнеров

Много яблок и мало теста. Рецепт быстрого яблочного пирога-суфле
Много яблок и мало теста. Рецепт быстрого яблочного пирога-суфле
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Три способа приготовления картофеля в духовке от Литвиновой
Три способа приготовления картофеля в духовке от Литвиновой
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини

Популярные статьи

Сегодня, 18:28Вкусно

Красим перепелиные яйца на Пасху – инструкция к применению

Сегодня, 13:08Звездно

День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве

Сегодня, 12:30Звездно

Соседи Пугачевой пожаловались на звезду: Постарела, голоса нет, да и дороги раздолбали нам

Сегодня, 10:38Вкусно

Как испечь кулич в мультиварке: 3 рецепта выпечки

Сегодня, 10:16Модно

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

Сегодня, 09:29Звездно

10 цитат королевы Елизаветы II к ее 95-летию

Вчера, 17:29Вкусно

Как приготовить глазурь для кулича: 5 трендовых рецептов

Вчера, 13:20Звездно

Сын Наташи Королевой станцевал на пилоне под украинскую песню: видео

Вчера, 10:40Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца пищевыми красителями

Вчера, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 20 апреля для всех знаков зодиака: Львы, будьте готовы к неистовой страсти!

19 апреляВкусно

Пшено – это не только каша. 10 рецептов, которые вас приятно удивят

19 апреляФаново

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

19 апреляЗвездно

Лариса Долина показала себя без фотошопа и нарвалась на критику: Хирург явно поработал

19 апреляВкусно

Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

19 апреляEvents

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

19 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 19 апреля для всех знаков зодиака: Весы, побудьте наедине с собой!

Новости партнеров

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Супругу Фигу не отличить от дочери: хороша не по годам
Супругу Фигу не отличить от дочери: хороша не по годам
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Андре Тан рассказал, как выглядеть неотразимой этой весной
Андре Тан рассказал, как выглядеть неотразимой этой весной
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Топ-5 роскошных домов украинских звезд
Топ-5 роскошных домов украинских звезд
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять