Зірка Дому-2 Альона Водонаєва перенесла мікроінсульт: фото з лікарні

Російська телеведуча розповіла про свій стан після реанімації і показала знімок з клініки, в якій зараз знаходиться

Блогерка і ведуча Альона Водонаєва, розповіла про зґвалтування в 14 років, вже прийшла до тями після мікроінсульту і ділиться подробицями події в Instagram.

"Привіт з лікарняного ліжка. Слава небесам, вже не з реанімації, а зі звичайної палати відділення неврології. Мікроінсульт. Вчора вдень, годин в 12, мені різко стало погано. Язик почав заплітатися, я не могла нічого сказати. Мені давали воду, вона виливалася назад. Все це відбулося при моїй мамі, дружині брата і подрузі. Вони і викликали швидку", – розповідає Альона.

Фото: instagram.com/alenavodonaeva

За словами Альона, спочатку її відправили в реанімацію, зараз з не працюють медики. Водонаєва зізналася, що останнім часом у неї було багато стресових ситуацій, а також робочих і побутових завдань, який потрібно було вирішити "без будь-чиєї допомоги".

Раніше ми повідомляли, що зірку "Дому-2" Вікторію Боню пограбували двічі за 10 днів в Монако.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися