Время не лечит: Зеленская, Вакарчук и Джамала почтили память жертв Голодомора
Сегодня в Украине вспоминают жертв Голодомора 1932-1933 годов
Сегодня в Украине вспоминают жертв Голодомора 1932-1933 годов. Ежегодно, в четвертую субботу ноября, принято зажигать на подоконниках свечу и чтить память погибших людей минутой молчания. В Сети о трагедии напомнили Елена Зеленская, Святослав Вакарчук и другие знаменитости.
Елена Зеленская
Супруга президента Украины написала в Instagram-аккаунте, что мы должны помнить о Голодоморе и обязаны не позволить этому ужасу повториться.
"Говорят, время лечит. Но не в этом случае. Годы, десятилетия и даже столетия не смогут залечить те раны в сердце Украины", – говорится в посте первой леди.
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Святослав Вакарчук
Лидер ОЕ также напомнил украинцам о страшном геноциде. Он призвал не забывать эту ветвь истории, потому что так нам не страшен любой режим.
"Страшный геноцид оставил глубокий след в нашей коллективной памяти. И задача для каждого последующего поколения – не допустить трагедии. Мы ставим сегодня свечку не только в память о погибших. Когда мы вместе, когда мы помним историю, никакой режим не страшен", – написал Вакарчук в Facebook.
Джамала
Певица Джамала на своей странице в Facebook обратилась к украинцам и призвала их зажечь свечу в память о погибших во времена Голодомора.
Ранее мы публиковали список фильмов о Голодоморе, которые должен увидеть каждый украинец.
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