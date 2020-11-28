Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

28 ноября: какой сегодня день, что нельзя делать, традиции и приметы

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 ноября в истории

Какой сегодня день, 28 ноября? День памяти жертв голодомора. Рождественский пост – в православном календаре. Гурьев день – в народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Гурий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Самсон, Филипп.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 28 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 ноября.

28 ноября: какой сегодня день в истории
28 ноября: какой сегодня день в истории
Фото: Pexels

  • День памяти жертв голодомора – в Украине ежегодно в четвертую субботу ноября отмечается скорбная памятная дата, посвященная массовой гибели жителей республики от голода в 1932-1933 годах. Первоначально был установлен указом президента от 26 ноября 1998 года.
  • День независимости 28 ноября празднуют сразу несколько стран – Албания, Мавритания, Панама и Восточный Тимор.
  • День Красной Планеты (Red Planet Day) – неофициально 28 ноября отмечается День Марса в честь запуска космического корабля Mariner, который состоялся в ноябре 1964 года.

Какой сегодня праздник

28 ноября – начало многодневного Филипповского или Рождественского поста, который продлится 40 дней, до 6 января 2021 года. Также в православной церкви почитается день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самонa и Авива, преподобного Паисия Величковского, мучеников Элпидия, Маркелла и Евстахия, мученика Димитрия. Проводится празднование иконы Божией Матери Купятицкая. Поминовение всех, в Украине голодом измученных.

Читайте также:
Рождественский пост 2020-2021: точный календарь питания по дням

В народе 28 ноября отмечался Гурьев день. Считалось, что этот святой помогает в лечении зубных болезней, а потому к нему обращались с соответствующей молитвой. А еще люди верили, что нечистая сила боится зимы и потому убегает до самых Святок, оставляя всех в покое. Также на Гурия люди уделяли внимание лошадям: их угощали сеном и овсом.

Приметы на 28 ноября

  • если на Гурия ляжет снег, то пролежит до половодья;
  • если в Гурьев день кони ржут – это к добру;
  • рожденному в Гурьев день положено дарить меру овса и воз сена;
  • с началом Рождественского поста накладывается запрет на всю скоромную еду;
  • также нельзя ругаться, скандалить и пребывать в плохом расположении духа;
  • в этот день налагался запрет на охоту и рыбалку.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1670 – в парижском театре Пале-Рояль состоялась премьера пьесы Мольера "Мещанин во дворянстве".
  • 1943 – началась Тегеранская конференция глав правительств стран антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании.
  • 1964 – к Марсу запущена американская автоматическая станция "Маринер-4".
  • 1974 – состоялось последнее выступление Джона Леннона на сцене в "Мэдисон Сквер Гарден".
  • 2006 – Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида против украинского народа.

Кто родился 28 ноября

  • 1632 – Жан-Батист Люлли, французский композитор, скрипач, дирижер.
  • 1829 – Антон Рубинштейн, композитор, пианист, дирижер, основатель первой русской консерватории.
  • 1837 – Джон Хайат, американский химик, инженер, изобретатель целлулоида.
  • 1880 – Александр Блок, русский поэт Серебряного века.
  • 1881 – Стефан Цвейг, австрийский писатель и критик.
  • 1950 – Эд Харрис, американский актер и кинорежиссер.
  • 1960 – Джон Гальяно, эпатажный английский модельер.
  • 1967 – Анна Николь Смит, американская супермодель, актриса, телеведущая.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Рождественский пост 2020-2021: когда начинается и заканчивается Локдаун близко. Как встретить Новый год взаперти - сценарий номер 1 Церковные праздники и посты в декабре 2020 года: подробный православный календарь с датами на каждый день День матери: когда отмечается в Украине и мире Выходные дни и праздники в декабре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем
праздники голодомор приметы Рождественский пост этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Турецкая Кардашьян в раскованной позе показала свои достоинства
Турецкая Кардашьян в раскованной позе показала свои достоинства
Особняк певицы Софии Ротару под Ялтой ограбили неизвестные
Особняк певицы Софии Ротару под Ялтой ограбили неизвестные
"Жена" Винника впечатлила стильным преображением (фото)
"Жена" Винника впечатлила стильным преображением (фото)
Демі Роуз у кімоно продемонструвала відверте декольте
Демі Роуз у кімоно продемонструвала відверте декольте

Популярные статьи

Вчера, 16:00Психология

Локдауна не избежать. Как встретить Новый год в одиночестве – сценарий номер 2

Вчера, 15:10Эксклюзив

Вольнова о Ктиторчуке, подозреваемом в педофилии: "Его сгубила любовь к женской красоте"

Вчера, 05:57Психология

Гороскоп на сегодня 27 ноября: Тельцам нужно быть активнее, а Близнецам – взять свою жизнь под контроль

26 ноябряШоу-бизнес

Как королевская семья отреагировала на новость о выкидыше Меган Маркл

26 ноябряШоу-бизнес

Звезду фильма "Бриллиантовая рука" госпитализировали с инсультом

26 ноябряFood

Что готовят на День благодарения в США: традиционные блюда

26 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 26 ноября: Весы будут в восторге от себя, а Скорпионов ждет удачный день

25 ноябряШоу-бизнес

"Я вас лично порву": Остапчук ответил на угрозы в адрес новой жены

25 ноябряШоу-бизнес

У Юлии Волковой из "Тату" во второй раз диагностировали рак

25 ноябряШоу-бизнес

Вадим Лисица о разрыве с Alyosha и ее поездке на Евровидение: "Я еще должен 220 тысяч евро"

25 ноябряFood

Черноплодная рябина: польза и вред для здоровья

25 ноябряШоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

25 ноябряШоу-бизнес

Бывшая девушка Жени Кота изменила ему с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым

25 ноябряТехно

Когда украинцам лучше всего охотиться за скидками в "черную пятницу" – ответ маркетолога

25 ноябряШоу-бизнес

Меган Маркл потеряла второго ребенка

25 ноябряFun

Что купить в "черную пятницу": ТОП-16 самых выгодных и нужных товаров

Новости партнеров

Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Превзошла Волочкову: 38-летняя Лобода показала растяжку в лосинах
Превзошла Волочкову: 38-летняя Лобода показала растяжку в лосинах
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Уповала на выкидыш или аборт: обиженная Орбакайте "заложила" маму
Уповала на выкидыш или аборт: обиженная Орбакайте "заложила" маму
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне
Как замариновать идеальный шашлык - все предельно просто
Как замариновать идеальный шашлык - все предельно просто

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять