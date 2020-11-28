28 ноября: какой сегодня день, что нельзя делать, традиции и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 ноября в истории

Какой сегодня день, 28 ноября? День памяти жертв голодомора. Рождественский пост – в православном календаре. Гурьев день – в народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Гурий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Самсон, Филипп.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 28 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 ноября.

28 ноября: какой сегодня день в истории Фото: Pexels

День памяти жертв голодомора – в Украине ежегодно в четвертую субботу ноября отмечается скорбная памятная дата, посвященная массовой гибели жителей республики от голода в 1932-1933 годах. Первоначально был установлен указом президента от 26 ноября 1998 года.

– в Украине ежегодно в четвертую субботу ноября отмечается скорбная памятная дата, посвященная массовой гибели жителей республики от голода в 1932-1933 годах. Первоначально был установлен указом президента от 26 ноября 1998 года. День независимости 28 ноября празднуют сразу несколько стран – Албания, Мавритания, Панама и Восточный Тимор.

28 ноября празднуют сразу несколько стран – Албания, Мавритания, Панама и Восточный Тимор. День Красной Планеты (Red Planet Day) – неофициально 28 ноября отмечается День Марса в честь запуска космического корабля Mariner, который состоялся в ноябре 1964 года.

Какой сегодня праздник

28 ноября – начало многодневного Филипповского или Рождественского поста, который продлится 40 дней, до 6 января 2021 года. Также в православной церкви почитается день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самонa и Авива, преподобного Паисия Величковского, мучеников Элпидия, Маркелла и Евстахия, мученика Димитрия. Проводится празднование иконы Божией Матери Купятицкая. Поминовение всех, в Украине голодом измученных.

В народе 28 ноября отмечался Гурьев день. Считалось, что этот святой помогает в лечении зубных болезней, а потому к нему обращались с соответствующей молитвой. А еще люди верили, что нечистая сила боится зимы и потому убегает до самых Святок, оставляя всех в покое. Также на Гурия люди уделяли внимание лошадям: их угощали сеном и овсом.

Приметы на 28 ноября

если на Гурия ляжет снег, то пролежит до половодья;

если в Гурьев день кони ржут – это к добру;

рожденному в Гурьев день положено дарить меру овса и воз сена;

с началом Рождественского поста накладывается запрет на всю скоромную еду;

также нельзя ругаться, скандалить и пребывать в плохом расположении духа;

в этот день налагался запрет на охоту и рыбалку.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1670 – в парижском театре Пале-Рояль состоялась премьера пьесы Мольера "Мещанин во дворянстве".

1943 – началась Тегеранская конференция глав правительств стран антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании.

1964 – к Марсу запущена американская автоматическая станция "Маринер-4".

1974 – состоялось последнее выступление Джона Леннона на сцене в "Мэдисон Сквер Гарден".

2006 – Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида против украинского народа.

Кто родился 28 ноября

1632 – Жан-Батист Люлли, французский композитор, скрипач, дирижер.

1829 – Антон Рубинштейн, композитор, пианист, дирижер, основатель первой русской консерватории.

1837 – Джон Хайат, американский химик, инженер, изобретатель целлулоида.

1880 – Александр Блок, русский поэт Серебряного века.

1881 – Стефан Цвейг, австрийский писатель и критик.

1950 – Эд Харрис, американский актер и кинорежиссер.

1960 – Джон Гальяно, эпатажный английский модельер.

1967 – Анна Николь Смит, американская супермодель, актриса, телеведущая.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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