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Памяти Пьера Кардена. ТОП-10 цитат модельера о жизни, моде и людях

Сегодня, 15:34

Делимся размышлениями кутюрье о разных сферах жизни

Сегодня, 29 декабря, стало известно, что ушел из жизни Пьер Карден, легендарный французский модельер.

Пьер Карден был одним из первопроходцев стиля унисекс. Он стал первым из культовых кутюрье, кто стал создавать модели прет-а-порте (модели готовой одежды, поставляемые крупными модельерами в массовое производство).

Вот, что модельер говорил о себе, жизни, моде и людях.

Пьер Карден
Пьер Карден
Фото: Getty Images

  • Чтобы стать кутюрье, им надо родиться.
  • Не так много людей, которые могут сказать, что они счастливы в жизни, но я могу сказать, что я счастлив. Я преуспел во многом. Я занимался тем, чем хотел, это касается и моды, и театра, и бизнеса. Я объездил весь мир. Сорок раз я совершал кругосветные путешествия...
  • Мы раздеваем мужчин и женщин, мы их больше не одеваем.

Пьер Карден
Пьер Карден
Фото: Getty Images

Мое имя важнее, чем я сам.

Пьер Карден
Пьер Карден
Фото: Getty Images

  • Если бы мои платья были из бронзы, меня называли бы скульптором.
  • Богатство кружит голову лишь кретинам, мне же нужны деньги лишь для того, чтобы творить.
  • Ухоженный вид, грамотная речь и воспитание — вот что всегда будет в моде.

Пьер Карден
Пьер Карден
Фото: Getty Images

  • Хорошо одетый человек тот, кто считается с собой и с другими.
  • Духи — это память, которая не подводит.
  • Мне очень повезло, я творил в послевоенный период, когда все приходилось переделывать.

Пьер Карден
Пьер Карден
Фото: Getty Images

Напомним, умер Клод Брассер, звезда фильма "Бум".

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