Памяти Пьера Кардена. ТОП-10 цитат модельера о жизни, моде и людях

Делимся размышлениями кутюрье о разных сферах жизни

Сегодня, 29 декабря, стало известно, что ушел из жизни Пьер Карден, легендарный французский модельер.

Пьер Карден был одним из первопроходцев стиля унисекс. Он стал первым из культовых кутюрье, кто стал создавать модели прет-а-порте (модели готовой одежды, поставляемые крупными модельерами в массовое производство).

Вот, что модельер говорил о себе, жизни, моде и людях.

Пьер Карден Фото: Getty Images

Чтобы стать кутюрье, им надо родиться.

Не так много людей, которые могут сказать, что они счастливы в жизни, но я могу сказать, что я счастлив. Я преуспел во многом. Я занимался тем, чем хотел, это касается и моды, и театра, и бизнеса. Я объездил весь мир. Сорок раз я совершал кругосветные путешествия...

Мы раздеваем мужчин и женщин, мы их больше не одеваем.

Пьер Карден Фото: Getty Images

Мое имя важнее, чем я сам.

Пьер Карден Фото: Getty Images

Если бы мои платья были из бронзы, меня называли бы скульптором.

Богатство кружит голову лишь кретинам, мне же нужны деньги лишь для того, чтобы творить.

Ухоженный вид, грамотная речь и воспитание — вот что всегда будет в моде.

Пьер Карден Фото: Getty Images

Хорошо одетый человек тот, кто считается с собой и с другими.

Духи — это память, которая не подводит.

Мне очень повезло, я творил в послевоенный период, когда все приходилось переделывать.

Пьер Карден Фото: Getty Images

Напомним, умер Клод Брассер, звезда фильма "Бум".

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