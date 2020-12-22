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Умер звезда фильма "Бум" Клод Брассер. Он был крестником Хемингуэя

Сегодня, 17:58

Актер снимался у Франсуа Трюффо и Жан-Люка Годара

Французский актер, Кавалер ордена Почётного легиона Клод Брассер ушел из жизни в возрасте 84 лет. Смерть актера наступила по естественным причинам. Об этом сообщает телеканал RTL.

После выхода фильма "Посторонние" режиссера Франсуа Трюффо Клод Брассер обрел широкую известность. Многие зрители помнят Клода Брассера по фильмам "Бум" и "Бум 2", в которых он сыграл отца героини Софи Марсо. Киноленты собрали большой бокс-офис в прокате.

Известно, что крестным отцом Клода Брассера был знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй.

Клод Брассер в фильме "Бум"
Клод Брассер в фильме "Бум"
Фото: Getty Images

С конца 1950-х годов и до 2018 года Клод Брассер снялся в 150 фильмах и телешоу.

Клод Брассер – двукратный обладатель премии "Сезар", а в 2008 году за выдающиеся заслуги стал Кавалером ордена Почётного легиона.

Клод Брассер
Клод Брассер
Фото: Getty Images

Помимо съемок, Клод Брассер занимался автоспортом и преуспел в этом – в 1983 году одержал победу на ралли "Париж-Дакар".

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