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Супруга Джеджулы о жизни с ним после скандала: "Он носит мне еду в постель"

Сегодня, 12:46

После скандала супруги продолжают жить вместе

После недавнего громкого конфликта Юлия Леус, супруга украинского ведущего Андрея Джедужлы, продолжает жить с ним в одной квартире, потому что ее собственное жилище, в которое женщина вкладывала деньги несколько лет, еще не достроено.

В интервью "Зірковому шляху" Юлия рассказала, общается ли с Андреем.

"Только по беременности. У меня одна комната, у него вторая. Он готовит каждый день завтраки, ужины, приносит еду мне в кровать", – делится Юлия.

Юлия Леус и Андрей Джеджула
Юлия Леус и Андрей Джеджула
Фото: instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

Однако Леус признается – не видит будущего вместе с Джеджулой.

"Я хочу разводиться. Он пока не хочет. Сказал – после родов поговорим. Ну, подождем. У меня пока физически на это нет ни времени, ни сил. Потому что мне только лежать нужно. А заниматься чем-то еще сейчас, опять нервничать, переживать, бегать…Я сейчас поставила на первое место малышку. Я рожу, чуть окрепну и разберусь со всем", – объяснила Юлия.

Смотрите интервью Юлии Леус для "Зіркового шляху" на телеканале "Украина":

Напомним, жена Джеджулы после громкого скандала рассказала, общается ли с мужем и с кем будет воспитывать дочь.

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Андрей Джеджула
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