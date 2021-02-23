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Новые фильмы и сериалы о вирусах и заражениях, которые вышли во время пандемии COVID-19

Сегодня, 17:13

Рассказываем о снятых во время пандемии кинолентах

Прошел почти год с тех пор, как в мире была объявлена пандемия. 2020-й определенно вошел в историю и хотя пандемия еще не закончилась, многие обнаружили, что апокалипсис они представляли совсем иначе. В основном мы ожидали увидеть пандемию такой, как это показывали в кино и сериалах: противостояние людей и инфицированных зомби или приключения голодных выживших на опустошенных территориях. В итоге все было по другому.

Хотя у фильма "Заражение" получилось почти в точности предсказать нынешние события. В любом случае, фильмы о вирусах и заражениях тоже будут мутировать, а прошлый год повлияет на историю кинематографа. А пока предлагаем посмотреть относительно новые сериалы и киноленты, которые были сняты в прошлом году.

"Птица в клетке. Заражение"

Деми Мур, звезда сериала "Ривердейл" Кей Джей Апа, актриса из "Спасателей Малибу" Александра Даддарио в разгар пандемии, весной прошлого года снялись в занимательной картине. В любом другом году, чтобы снять опустошенный Лос-Анджелесь режиссеру потребовалось бы потратить крупную сумму на графику, а в этом фильме – всего лишь летающий дрон над территорией города. В центре сюжета – курьер Нико, который имеет иммунитет к вирусу и может свободно передвигаться по городу. За окном – 2024-й год, где все еще продолжается пандемия.

"На Земле"

Снятый совместно США с Великобританией комедийный хоррор был полностью придуман, написан и снят во время пандемии за 15 дней. По сюжету, пока весь мир занят поиском лекарства от убийственного вируса, ученый и скаут отправляются в лес, чтобы проверить оборудование. Однако их путешествие превращается в настоящий кошмар, когда лес вокруг начинает оживать.

Фильм был показан на кинофестивале Sundance.

"Локдаун"

HBO Max решил снять не мистический триллер или фильм ужасов, в комедийную драму. Да еще и с Энн Хэтэуэй в главной роли. В центре сюжета – парочка, которая переживает проблемы в отношениях и решает воспользоваться пандемией, чтобы ограбить ювелирный магазин в популярном лондонском универмаге.

"Герои на опасном пути"

Сериал-альманах основан на реальных событиях пандемии, которая началась в Ухане. В 14 сериях режиссеры рассказывают семь историй из жизни совершенно разных людей, которым пришлось бороться со смертельно опасным вирусом. Сериал стал первой китайской драмой о коронавирусе.

"Хроника эпидемии"

Первый канадский сериал о коронавирусе показывает непростые будни врачей, которые оказались на передовой борьбы с заболеванием. В центре сюжета – инфекционистка Анн-Мари Леклерк, которая всеми силами старается предотвратить пандемию.

"Истории конца света"

Новый фильм, который вышел в этом году, рассказывает историю группы людей, которые пытаются выжить в мире после пандемии. Фильм уже успел получить смешанные отзывы зрителей.

Ранее мы рассказывали о фильмах и сериалах, которые вышли на Netflix в феврале.

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