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У Google произошел новый сбой: легли поисковик и почта

Сегодня, 19:28

В десятке городов Украины наблюдались проблемы доступа к ресурсам

В работе поисковика Google произошел новый сбой – 17 марта несколько минут нельзя было найти интересующую пользователей Сети информацию. Также наблюдались проблемы с доступом к электронной почте Gmail и ресурсу Google Analytics.

Судя по данным ресурса Downdetector, проблемы с поиском наблюдались в украинских городах миллионниках – Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Также пострадали другие крупные города – Запорожье, Николаев, Мариуполь, Кропивницкий и Ивано-Франковск.

Осложнения с доступом к Google также были замечены в Венгрии и на Балканах – в Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, а также в Румынии.

Любопытно, что в соседних с Украиной Польше, Беларуси, России и Молдове подобные проблемы не наблюдались.

Напомним, 14 декабря 2020 в работе сервисов Google произошел масштабный сбой – не работали Youtube, Gmail и Google Disk. Жалобы поступали из Украины, Великобритании, Франции, Германии, России, Польши, Австрии, Беларуси, США, Индии, Японии и других стран.

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Google gmail сбой поисковик
Источник: Сегодня
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