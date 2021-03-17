Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У Google стався новий збій: лягли пошуковик і пошта

Сьогодні, 19:28

У десятці міст України спостерігалися проблеми доступу до ресурсів

В роботі пошуковика Google стався новий збій – 17 березня кілька хвилин не можна було знайти потрібну для користувачів Мережі інформацію. Також спостерігалися проблеми з доступом до електронної пошти Gmail і ресурсу Google Analytics.

Судячи з даних ресурсу Downdetector, проблеми з пошуком спостерігалися в українських містах мільйонниках – Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові. Також постраждали інші великі міста – Запоріжжя, Миколаїв, Маріуполь, Кропивницький і Івано-Франківськ.

Ускладнення з доступом до Google також були помічені в Угорщині і на Балканах – у Хорватії, Сербії, Боснії та Герцеговині, а також Румунії.

Цікаво, що в сусідніх з Україною Польщі, Білорусі, Росії та Молдові подібні проблеми не спостерігалися.

Нагадаємо, 14 грудня 2020 в роботі сервісів Google стався масштабний збій – не працювали Youtube, Gmail і Google Disk. Скарги надходили з України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Росії, Польщі, Австрії, Білорусі, США, Індії, Японії та інших країн.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Google gmail збій пошуковик
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат

Популярні статті

Сьогодні, 10:33Смачно

Як приготувати пісні котлети: 5 рецептів

Сьогодні, 10:22Фаново

День святого Патріка-2021: історія і традиції свята

Сьогодні, 05:32Психо

Гороскоп на сьогодні 17 березня: Леви знайдуть додатковий прибуток, а Дівам потрібен відпочинок

Вчора, 18:55Зірково

Регіна Тодоренко вперше за довгий час приїхала з Москви до рідної Одеси: відео

Вчора, 10:29Смачно

День святого Патрика: 5 рецептів до свята

Вчора, 08:08Фаново

Восьмирічну українку і 13-річного блогера до кримінальної відповідальності не притягнути – адвокат

Вчора, 05:15Психо

Гороскоп на сьогодні 16 березня: Близнюкам потрібно зайнятися плануванням, а на Раків нападе меланхолія

15 березняСмачно

Як смачно зварити гречку на гарнір

15 березняФаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

15 березняЗірково

Меган Маркл звернулася до Букінгемського палацу з несподіваним проханням

15 березняЗірково

"Ще подивимося, що це за тип": реакція Тіматі і глядачів на Добриніна, який став ведучим російського "Холостяка"

15 березняФаново

Сплять разом: 8-річна українка заявила про стосунки з 13-річним блоґером (фото)

15 березняСмачно

7 продуктів, що погано поєднуються з кавою

15 березняФаново

Великий піст-2021: чого ні в якому разі не можна робити

15 березняЗірково

Альбіна Джанабаєва чекає на третю дитину від Меладзе (фото)

15 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 15 березня: Овна чекає нелегкий понеділок, а Тельцям потрібно заспокоїтися

Новини партнерів

Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
Як виглядає чоловік та діти Марічки Падалко
Як виглядає чоловік та діти Марічки Падалко

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти