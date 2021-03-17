У Google стався новий збій: лягли пошуковик і пошта

У десятці міст України спостерігалися проблеми доступу до ресурсів

В роботі пошуковика Google стався новий збій – 17 березня кілька хвилин не можна було знайти потрібну для користувачів Мережі інформацію. Також спостерігалися проблеми з доступом до електронної пошти Gmail і ресурсу Google Analytics.

Судячи з даних ресурсу Downdetector, проблеми з пошуком спостерігалися в українських містах мільйонниках – Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові. Також постраждали інші великі міста – Запоріжжя, Миколаїв, Маріуполь, Кропивницький і Івано-Франківськ.

Ускладнення з доступом до Google також були помічені в Угорщині і на Балканах – у Хорватії, Сербії, Боснії та Герцеговині, а також Румунії.

Цікаво, що в сусідніх з Україною Польщі, Білорусі, Росії та Молдові подібні проблеми не спостерігалися.

Нагадаємо, 14 грудня 2020 в роботі сервісів Google стався масштабний збій – не працювали Youtube, Gmail і Google Disk. Скарги надходили з України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Росії, Польщі, Австрії, Білорусі, США, Індії, Японії та інших країн.

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