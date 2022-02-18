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Лунный календарь на неделю 21-27 февраля 2022 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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18 февраля, 14:02
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Согласно лунному календарю, в конце февраля наиболее суетливыми и эмоциональными днями будут среда и суббота.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на конец февраля 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни будут наиболее удачными для важных дел, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 21-27 февраля 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 21-27 февраля 2022 года

  • 21 февраля, понедельник – 22-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – полнолуние. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

  • 22 февраля, вторник – 22-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – полнолуние. День благоразумия и рассудительности, когда легко воспринимается новая информация.

  • 23 февраля, среда – 23-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – полнолуние. Тяжелый агрессивный день, когда желательно сдерживать свои эмоции.

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  • 24 февраля, четверг – 24-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – последняя четверть в 0:33. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.

  • 25 февраля, пятница – 25-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – последняя четверть. Размеренный пассивный день, который лучше провести в покое и уединении.

  • 26 февраля, суббота – 26-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – последняя четверть. Суетливый и скандальный день, когда лучше помолчать и не злословить.

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  • 27 февраля, воскресенье – 27-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – последняя четверть. День, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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