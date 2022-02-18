Місячний календар на тиждень 21-27 лютого 2022 року

Згідно з місячним календарем, наприкінці лютого найбільш метушливими та емоційними днями будуть середа та субота.

Який сьогодні день місяця / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на кінець лютого 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на життя людей, які дні будуть найбільш вдалими для важливих справ, а які – найнебезпечніші, дізнайтеся з місячного календаря на період 21-27 лютого 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 21-27 лютого 2022 року

21 лютого, понеділок – 22-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – повня. День мудрості та отримання знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

22 лютого, вівторок – 22-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – повня. День розсудливості й розважливості, коли легко сприймається нова інформація.

23 лютого, середа – 23-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – повня. Тяжкий агресивний день, коли бажано стримувати свої емоції.

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24 лютого, четвер – 24-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – остання чверть о 0:33. День мудрості та сили, коли сприятливо займатись новими справами.

25 лютого, п'ятниця – 25-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести у спокої та усамітненні.

26 лютого, субота – 26-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – остання чверть. Метушливий і скандальний день, коли краще помовчати і не лихословити.

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27 лютого, неділя – 27-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – остання чверть. День, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо здобувати нові знання.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.