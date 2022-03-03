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Гнев и раздражение: что чувствуют украинцы из-за военного вторжения России – исследование

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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3 марта, 21:18
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В наших душах бушует настоящая смесь из чувств. Рассказываем, как война повлияла на психическое состояние и боевой дух украинцев
Гнев - вот, что мы чувствуем
Гнев - вот, что мы чувствуем / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/skypix_droneshows/

Война пришла в наш дом. Психопат Путин решил захватить нашу страну любой ценой. Он просто не знает, что такое Украина для нас, и как мы готовы за нее бороться.

LIFE Сегодня вместе с исследовательской компанией Gradus Research провели исследование методом самозаполнения анкет в мобильном приложении, чтобы понять, какие эмоции испытывают украинцы из-за войны с агрессором Россией.

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Гнев – вот что чувствуют 62% украинцев из-за полномасштабного военного вторжения России. Это самая распространенная эмоция, которую переживает сейчас население нашей страны.

Это неудивительно. Из-за больного воображения одного маленького человека – Путина, его пособническая армия прихвостней разрывает дома украинцев, а нам самим приходится сидеть в подвалах или бежать из родных городов.

38% украинцев ответили, что переживают напряжение, а 26% раздражение.

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Из данных опроса становится понятно, что 35% наших сограждан чувствуют страх. Да, мы боимся за своих близких, родителей, детей и их будущее. Именно страх ведет нас к мести за свой дом, и свою Украину.

Одинаковое количество опрошенных (по 12%) переживают чувства паники и обиды.

Также украинцы чувствуют разочарование (17%), так как у многих из нас есть родственники и друзья в России. Конечно, такие действия армии этой страны и ее вождя вызывают удивление (3%), бессилие (10%) и разбитость (7%).

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Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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