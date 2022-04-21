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Где находится Елена Зеленская

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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21 апреля, 18:41
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Первая леди Украины продолжает вести активную работу по спасению онкобольных детей и их эвакуацию в страны ЕС с последующим предоставлением необходимого лечения
Где находится и чем занимается первая леди Украины
Где находится и чем занимается первая леди Украины / Фото: vogue.ua

Жена президента Украины Владимира Зеленского — Елена Зеленская — не выезжала за границу и находится в стране. Первая леди всеми силами старается давать интервью международным изданиям, чтобы рассказать о том, что происходит сейчас в Украине.

Пока российская пропагандистская кампания продолжает настаивать на том, что семья Зеленского, да и он сам, сбежали из Украины, президент и его супруга остаются верными своему народу и остаются на родине. Не поддаваться на провокации пропутинских СМИ и убедиться в том, что Елена с детьми в Украине, достаточно легко.

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Воспользовавшись новой функцией Instagram о местоположении аккаунта, можно узнать, где же находится его владелец. Данная опция была запущена компанией Meta специально для блогеров, инфлюенсеров и всех аккаунтов с большим количеством подписчиков, чтобы помочь пользователям определять, верно ли указана геолокация в постах.

Мы посмотрели информацию официального аккаунта первой леди, где значиться местоположение – Украина.

Информация о местонахождении первой леди Украины
Информация о местонахождении первой леди Украины / Фото: Сегодня

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Конечно, точные данные о том, где находится семья президента строго засекречены. К сожалению, и ужасу, Елена с детьми – цель номер два, после президента, для российских оккупантов.

Напомним, в недавнем интервью для Vogue Елена Зеленская рассказала, что крайний раз видела мужа утром 24 февраля, когда началась война. С тех пор в целях безопасности, она с детьми находится в укрытии, а с Владимиром общаются только по телефону.

Читайте полное интервью Елены для Vogue по ссылке.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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