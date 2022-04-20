Что значит быть женой президента: Елена Зеленская дала интервью чешскому изданию

Первая леди Украины рассказала о том, что подумала в первый день начала войны, как справляется с ролью супруги Зеленского и как это – быть целью номер два для российских оккупантов

Елена Зеленская рассказала о том, что думает о россиянах, как справляется с ролью жены президента и чем занимается сейчас / Фото: respekt.cz

Елена Зеленская дала интервью чешскому еженедельнику Respekt, который был создан в 1989 году командой диссидентов. Первая леди Украины поблагодарила Чехию за прием более 300 тысяч беженцев. Также она прокомментировала военные преступления, совершенные в Украине российской армией.

Уже известно, что в Киевской области после деоккупации обнаружено более 900 тел мирных жителей. Данные продолжают обновляться.

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Сейчас весь мир пытается разгадать причину такой бесчеловечности россиян. Моя версия – это отражение того, как российские власти относятся к своим солдатам и вообще к людям. Это смесь унижения подчиненных и безнаказанности силовиков. И когда такой униженный подчиненный получает силу – он становится маньяком, – сказала Елена Зеленская.

Елена Зеленская на обложке чешского журнала Respekt

После начала российской агрессии против Украины Елена Зеленская вместе со своими детьми стала мишенью номер два для россиян, сразу после своего мужа, президента Украины Владимира Зеленского. Она рассказала в интервью, что изначально такая информация воспринимается как запугивание, как плохой конспиративный сценарий.

Но, когда мы все увидели, как злоумышленники убивают наших детей, расстреливают целые семьи, насилуют женщин — стало ясно, что Россия способна на все, — объяснила Зеленская.

Что значит быть женой президента страны, в которой идет война – один из главных вопросов, который часто задают первой леди.

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Быть женой президента – ответственно. А быть женой президента раздираемой войной страны — значит особенно ответственно, – ответила Елена.

Супруга Зеленского отметила, что при этом она остается и женой, и матерью. Но, страх и защита собственной семьи – не единственное, что сейчас она делает. Всеми силами Елена со своей командой старается каждый день работать, чтобы помочь маленьким украинцам добраться до безопасного места. Так была создана инициатива "рейсы жизни", в рамках которой проводится эвакуация детей с онкологическими заболеваниями из Украины в Европу, чтобы они могли продолжать борьбу с болезнями.

Также Елена занимается вопросами эвакуации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с инвалидностью.

Одной из главных своих миссий Зеленская назвала информирование мира о том, что в Украине идет настоящая война, что гибнут тысячи взрослых и детей. Она продолжает призывать все международное сообщество не молчать.

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Первая леди Украина рассказала о своей работе и чувствах / Фото: respekt.cz

Больше всего Елену шокировали действия оккупантов:

Самым страшным открытием для меня стало то, на сколько жестокими могут быть люди (мы думали, по крайней мере, что они – люди).

Она призналась, что на фото из Бучи, Мариуполя, Охтырки или Краматорска невозможно смотреть без слез. Елена отметила, что пока Россия твердит о фейках, команда президента тщательно собирает всю информацию о зверствах, чтобы злодеи были наказаны.

На вопрос журналистов, что она подумала в первый день войны, Зеленская ответила:

Наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше.

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