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Елена Зеленская рассказала Vogue, когда видела мужа, о жизни во время войны и силе украинок

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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8 апреля, 22:31
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При содействии Vogue UA первая леди Украины ответила на тяжелые для каждого украинца вопросы – о жизни во время войны, отношениях с мужем и личных страхах
При содействии Vogue UA Елена Зеленская впервые с начала войны дала интервью мировым изданиям Vogue
При содействии Vogue UA Елена Зеленская впервые с начала войны дала интервью мировым изданиям Vogue / Фото: vogue.ua

Елена Зеленская всеми силами пытается рассказать миру о войне в Украине и ужасах, которые творят российские оккупанты. При содействии Vogue UA первая леди впервые с начала войны дала интервью мировым изданиям Vogue — о личных чувствах, силе украинок и воле народа к победе.

Начало войны

За день до 24 февраля, Зеленская, как и многие украинские матери занималась ежедневными хлопотами – обычный вечер, подготовка детей к следующему школьному дню. Проснувшись от странных глухих звуков, она увидела уже одетого мужа, который сказал: "Началось".

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До кінця не вірилося, що таке може статися. У ХХІ сторіччі? В сучасному світі?..

Дальше – собрать вещи первой необходимости и документы. И ждать.

"Когда мы увидим папу"

Елена рассказала, что в первую очередь заботилась о детях и их эмоциональном состоянии. Пыталась держаться, быть уверенной и даже улыбаться, объяснять, почему им нужно спускаться в подвал, почему нельзя включать свет…

Оптимистично отвечала на вопрос, когда мы увидим папу: "Конечно, скоро". В первые дни я надеялась, что нам можно остаться всем вместе. Но офис президента превратился в военный объект. Президент с командой там и работают, и живут. Поэтому нам с детьми было велено переместиться в безопасное место. Если в Украине вообще можно сейчас найти абсолютно безопасное место… С тех пор мы общаемся с Владимиром только по телефону.

Елена Зеленская, сентябрь 2021
Елена Зеленская, сентябрь 2021 / Фото: vogue.ua

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О женщинах Украины

С первых попаданий ракет в жилые дома, мы все оказались в опасности. Зеленская рассказала, что уже на третий день войны в бомбоубежище родился первый ребенок. А потом еще десяткам женщинам пришлось рожать в подвалах, потому что россияне не жалели никого. Это стало понятно после того, как россияне разбомбили Мариупольский роддом.

Также женщинам пришлось эвакуироваться из захваченных городов – таких, как Буча и Гостомель, ежеминутно рискуя жизнью под обстрелами, вместе с детьми и стариками, часто пешком, часто без мужчин, потому что их могли не выпустить оккупанты. Мир увидел это в начале марта, когда люди пересекали взорванный мост из города Ирпень. Теперь, когда пригород Киева деоккупирован, мы узнали, что украинки там испытали — полностью беззащитны, под угрозой насилия. Теперь слово международному расследованию.

Первая леди с болью рассказала об украинках, которые до сих пор находятся в оккупированных Херсоне, Мелитополе, Бердянске, Мариуполе. С десятками тысяч нет связи, и страшно даже представить, что они сейчас переживают.

Около четырех миллионов женщин вместе с детьми стали беженцами, им пришлось выехать в другие страны в поисках безопасности.

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Как это жить, когда на тебе даже одежда не твоя? Как объяснить ребенку, почему он спит не в своей постели? Это испытание, которое не пожелаешь никому.

О жизни во время войны

Сейчас Зеленская живет, как и миллионы украинцев. Вскакивая от сигналов тревоги, прячась с детьми в убежище. Она прокомментировала:

У всех нас (украинцев – прим. ред.) одно большое желание – увидеть мир. И я, как каждая мать и жена, постоянно переживаю за мужа и делаю все, чтобы мои дети были в безопасности.

Читайте полное интервью первой леди Украины Елены Зеленской на сайте Vogue.ua.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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