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Выбор Анджелины Джоли: что заказала во "Львовских круассанах" голливудская актриса

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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2 мая, 15:15
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Спойлер: Джоли любит побольше кофе и круассаны, которые ассоциируются со здоровым питанием
Выбор Анджелины Джоли
Выбор Анджелины Джоли / Фото: Коллаж: Сегодня

Последние дни весь мир обсуждает не только войну в Украине, но и актрису Анджелину Джоли, которую увидели в кафе "Львовские круассаны" во Львове. На странице заведения в Facebook рассказали о выборе звезды, который потенциально станет самым популярным в меню среди посетителей и поклонников актрисы.

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"Хочу как Джоли" – первое, что слышит персонал заведения от гостей, после посещения голливудской звезды. Анджелина Джоли выбрала среди круассанов в меню "Королевский" с помидорами, листьями салата, сыром "Королевский", отварным куриным филе и горчичным соусом. Цена круасана – 85 гривен.

Одним круассаном заказ не закончился. Второй звезда выбрала с лососем и моцареллой . Запивала львовские круассаны капучином размера XXL. Цена напитка – 45 гривен.

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В комментариях под постом украинцы активно комментируют ее визит во "Львовские круассаны". Одни шутят, что ее выбор кофе с молоком не оценили бы в Киеве.

Хорошо, что не в Киеве. Здесь местные баристы ей бы рассказали за американо с молоком, – написал пользователь Facebook.

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Другие намекают, что актриса сделала заведению рекламу, которая вывела пекарню на новый уровень.

Теперь Львовские Круасаны должны Анджелине Джоли за такую рекламу !!! И за то, что выбрала именно вас, – написала пользовательница Facebook

Не обошлось без пользователей, которые хотят найти "подвох" в визите Анджелины Джоли в заведение, ведь на фото выше она вместе с основателем пекарни Андреем Галицким, оказавшимся в нужный момент в нужном месте.

Как неожиданно именно в этом заведении оказался владелец львовских кроассан )! Забавно, что ее отвели именно туда и сообщили владельцу заранее, что мы приведем Джоли, приезжай для пиара и фотосета )!, – написал пользователь Facebook.

Мы также рассказывали, что киевское заведение готовит грандиозное празднование ко дню смерти Путина. Будут наливать бесплатно шампанское.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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