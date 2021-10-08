Відпочинок в Єгипті подорожчав! Скільки треба заплатити за жовтневі тури на 4 популярних курортах

З 14 по 17 жовтня в українців чотириденний вікенд! Не витрачайте час дарма та відправтеся в подорож до Єгипту. Ми розповімо про найкращі регіони для пляжного відпочинку. А також про курорт, де обслуговування європейського рівня

Про жовтневий відпочинок поговорили з тревел-експертом Ганною Ковтун, яка нещодавно розповідала нам про VIP-готелі в Шарм-ель-Шейху. Сьогодні дізнаєтеся, куди варто летіти цього місяця та чому єгипетські ціни вже не асоціюються зі словом "бюджетно".

Тревел-експертка Ганна Ковтун / Фото: пресслужба

Реклама

Чому ціни на тури до Єгипту подорожчали?

Відпочинок в Єгипті подорожчав, бо кількість бюджетних курортів, куди могли б поїхати туристи восени, мінімізувалася. Одна з причин – несприятлива погода для комфортного релаксу. Тож тепер за жовтневий відпочинок у Єгипті мандрівники платять орієнтовно вдвічі більше. Якщо хочете заощадити, то купуйте тури хоча б за місяць. Але очікувати "гарячих" путівок не варто, бо ціна зростатиме.

Полетіли до Хургади?

Відпочинок в жовтні в Хургаді – ідеальний! Бо на вулиці не спекотно, а температура моря комфортна для купання. Регіон обирають туристи для сімейного відпочинку з дітьми, бо розлогі піщані пляжі з пологим входом сприяють комфорту. А рифи вражають різноманіттям фауни.

Реклама

В Хургаді більше бюджетних готелів, ніж преміальних. Одні з таких розташовані в районі Нової Хургади, де представлені економні та середньостатистичні варіанти.

/ Фото: Depositphotos

В новий туристичний район Макаді Бей завітайте, якщо любите спокій та усамітнення. І, звісно, досліджувати коралові рифи. А ще тут комфортна погода. Бо на території захищена від вітрів (вони розпочинаються з листопада), тож тут відпочивають навіть взимку. Ціни на готелі – середньостатистичні.

Реклама

Поціновувачі преміального відпочинку їдуть до Сома Бей, бо тут пропонують люксові пропозиції, яких мінімум на попередніх локаціях. Але інфраструктури поза готелем немає.

І курорт Ель-Гуна для любителів особливого не оминайте. Його називають єгипетською Венецією, бо там є канали, де курсують катери. А ще один із найекологічніших. Їдьте сюди, якщо хочете побачити інший Єгипет.

Погода: температура повітря вдень – 30,7°C, вночі – 24,2°C та моря – 27,4°C.

Прайс туру на 6 днів з all inclusive та перельотом на двох стартує від:

у 3* Grand Blue Saint Maria Aqua Park – 18 473 гривень;

у 4* Elysees Hurgada Hotel – 21 572 гривень;

у 5* Imperial Shams Abu Soma – 23 135 гривень.

І куди ж без Шарм-ель-Шейху!

Шарм-ель-Шейх обирають туристи в жовтні, бо тут красивий риф, а ще багато бухт, де мінімальні вітри.

Шаркс Бей рекомендуємо обрати активним туристам, які люблять підводні екскурсії, бо коралові рифи бухти вражають. Понтони на морі – короткі, що є перевагою. Але мінус у пологих входах, бо їх тут одиниці. В Шаркс Бей знайдете найпреміальніші готелі. Один із яких – Four Seasons Resort. Він є найдорожчим у всьому Єгипті.

/ Фото: Pexels

Ще одна популярна бухта – Наама Бей, яка є найстарішою в Шарм-ель-Шейху. Вона приваблює туристів комфортною погодою, бо тут відсутні вітри. Її обирають туристи з дітьми, адже є пологий вхід в море. А ще компанії друзів, які люблять ресторани та клуби. Але в бухти мінус – "скромний" риф з мінімум коралів.

Туристи, які шукають найкращі пляжі та рифи, їдуть до бухти Рас-Умм-ель-Сід. Але поза готелем курорту відсутня інфраструктура. Але мандрівники їдуть розважатися до популярного району Хадаба чи до бухти Наама Бей.

Погода: температура повітря вдень – 31,3°C, вночі – 25,4°C та моря – 27,8°C.

Прайс туру на 6 днів з all inclusive та перельотом на двох стартує від:

у 3* Sharm Cliff Resort – 15 509 гривень;

у 4* Sharm Holiday Resort – 16 273 гривень;

у 5* Xperience Kirosieiz Premier – 20 960 гривень.

Далі – незвіданий Марса-Алам!

Чому – "незвіданий"? Бо курорт ще не став мейнстрімним серед українців. Але дайвери та любителі снорклінгу знають, що рифи тут найкращі.

/ Фото: booking.com

Якщо порівнювати з Шарм-ель-Шейхом, то підводний світ здивує своїми мешканцями. Одні з яких – рідкісні корови дюгонь, які є лише в Марса-Аламі. А який тут різноколірний риф! Ви закохаєтеся в нього з першого погляду, бо в Шармі він "сірий". Відвідайте пляжі Марса Шуна, Абу Дабаб та Шарм-ель-Лулі та переконайтеся.

/ Фото: mir-vpechatleniy.ru

Більшість туристів Марса-Аламу – європейці, тому локальне обслуговування називають кращим – "європейським". Підхід до гостей в Хургаді, Шарм-ель-Шейху та інших місцях не конкурує зі згаданим курортом. До слова, 3* готелів тут немає.

Мінус Марса-Аламу – відсутність інфраструктури, тож активності на території готелю – єдина розвага. А ще екскурсії тут дорожчі.

Погода: температура повітря вдень – 31,1°C, вночі – 25,1°C та моря – 27,9°C.

Прайс туру на 6 днів з all inclusive та перельотом на двох стартує від:

у 4* Deep Blue inn – 23 066 гривень;

у 5* Siva Port Ghalib – 26 595 гривень.

Як щодо курорту Таба?

Відвідайте новий для українців курорт Таба, який знаходиться на кордоні між Єгиптом та Ізраїлем. Звісно, якщо любите спокійний відпочинок без вечірок, бо інфраструктура там нерозвинена.

На курорті працює близько 20 готелів, більшість з яких преміального рівня. Туристи Таби – це люди, які обожнюють усамітнення та готові заплатити за 6-денний відпочинок за двох понад 20 тис. гривень. Вони люблять не лише засмагати, купатися, але й грати в гольф.

/ Фото: booking.com

Погода на курорті сприятлива цілий рік, а ще відсутні вітри. Сюди їдуть не лише через пляжний відпочинок, а й відвідування туристичних місць з історією. Одні з яких – острів Фараона, замок Саладіна та соляна печера Таба Хейтс, яку зробили із солі, привезеної з Мертвого моря.

Але є мінус: прямого сполучення до Таби немає, тож туристи долають 220 км від аеропорту Шарм-ель-Шейха.

Погода: температура повітря вдень – орієнтовно 30°C, вночі – 22°C та моря – 27°C.

Прайс туру на 6 днів з all inclusive та перельотом на двох стартує в 5* Movenpick Resort Taba стартує від 31 966 гривень.

Включайте відео і дізнавайтеся одкровення про невдалі відпустки зірок

Нещодавно ми розповіли, яка ви вечірка за знаком зодіаку.