5 небанальных мест в Европе, куда можно съездить на 8 Марта

До четырехдневного уикенда остался всего месяц. А это означает, что пора покупать билеты и бронировать жилье. Рассказываем о самых интересных местах, куда можно поехать в Европе

Куда поехать на 8 Марта в Европе / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом году день борьбы за женские права и гендерное равенство, 8 Марта, выпадает на вторник. Согласно нормам закона, мы будем отдыхать четыре дня, с 5-го по 8-е марта. Понедельник, 7-е марта, будет выходным, а отрабатывать его украинцам придется 13-го марта.

Встает вопрос, как и где отдохнуть в этот короткий уикенд. Это идеальное время, чтобы сделать небольшую паузу и отправиться в короткое путешествие. Что приятно, страны Евросоюза договорились о скоординированном подходе к требованиям въезда туристов. Согласно им, с 1 февраля 2022, въезд в страны ЕС будет разрешен всем туристам, имеющим цифровой COVID-сертификат.

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Мы решили выбрать 5 интересных и небанальных городов в Европе, которые станут приятным сюрпризом для путешественников, чтобы встретить весну.

Генуя, Италия

Портовый город, который растянулся вдоль Лигурийского побережья, давно привлекает туристов со всех уголков мира. Исторический центре, Старый город, является самым большим в Европе и представляет собой хитросплетение узких улочек. Здесь вы увидите традиционную итальянскую жизнь: белье на веревках у окон, припаркованные мопеды, мандарины на деревьях, повсеместные бары и танцы до утра.

Генуя, Италия / Фото: Сегодня

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В Генуе есть на что посмотреть. Помимо площади Трав, древних церквушек, именно в этом городе находится дом Христофора Колумба, где он вырос.

Дом Колумба / Фото: Сегодня

Стоит помнить, итальянцы кушают строго по графику, поэтому большинство ресторанов открываются только в определенное время.

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Любителям шопинга тут повезет. В 40 минутах езды от города находится здоровенный аутлет Serravalle Designer Outlet – один из лучших в Европе. Кроссовки Nike и Converse тут можно купить за 20 евро, платье Prada за 150 евро, балетки Versace за 60 евро. Ехать туда лучше на автомобиле и на целый день. Масштабы и количество бутиков, а также цены впечатляют!

Аутлет Serravalle Designer Outlet / Фото: Сегодня

Добраться до Генуи можно только с пересадкой. Стоимость авиабилетов стартует от 3700 грн. Также можно прилететь в Милан, а оттуда на поезде или на арендованном автомобиле проехать 140 км.

Валенсия, Испания

Еще один портовый город на берегу Средиземного моря. В первую очередь Валенсия славится своим Городом искусств и наук. Футуристические здания, среди которых планетарий, океанариум и интерактивный музей. Постарайтесь посетить океанариум, он крупнейший в Европе. Это невероятное место площадью 110 тыс. м2, где собраны различные морские жители. Вы будете в восторге!

Дворец искусств королевы Софии / Фото: Сегодня

Историческая часть города напоминает Барселону с ее лабиринтом узких улиц. Валенсия небольшой город, на исследование центра вам понадобится всего один день. Древние соборы, мандариновые деревья, шикарная архитектура. Рекомендуем посетить центральный рынок и закупить морепродукты для ужина. Цены там самые дешевые, а выбор впечатляет.

Валенсия, Испания / Фото: Сегодня

Стоимость на прямые перелеты стартует от 6 тыс. грн, пересадочные рейсы обойдутся в 3-4 тыс. грн в обе стороны.

Аликанте, Испания

Город, как и многие испанские, итальянские и португальские места, примечателен традиционными узкими улочками, разноцветными домами и ночными развлечениями. В исторической части на лифте или по ступенькам можно подняться в средневековую крепость Санта-Барбара. Она находится на вершине горы, с которой открывается невероятный вид на средиземноморское побережье.

Аликанте, Испания / Фото: Сегодня

Отдыхать здесь понравится людям, которые не любят шумиху. Рядом возле города находится множество британских пансионатов, мини-вилл, где можно остановится за небольшие деньги и с шикарным видом на море.

Аликанте, Испания / Фото: Сегодня

Ехать сюда стоит, если вы хотите неспешно прогуливаться по побережью, встречать красивые закаты, отдыхать и наслаждаться солнцем. Также обращайте внимание на рабочие часы ресторанов и супермаркетов. По воскресеньям они обычно закрыты. В окрестности вы сможете найти только небольшие маркеты, рассчитанные на британских туристов. Чтобы не питаться консервированными супами Campbell's, запаситесь продуктами. У многих арендаторов есть в наличие небольшие грили и мангалы. Приготовить морепродукты не составит труда.

Пока добраться до Валенсии можно только пересадочными рейсами. Стоимость стартует от 3 тыс. грн.

Кашкайш, Португалия

Небольшой город в 20 минутах езды от Лиссабона. Любители серфинга смогут здесь оторваться! Океанские волны это позволяют. Здесь также есть школа серфинга, группы учеников занимаются каждый день.

Кашкайш, Португалия / Фото: Сегодня

В Кашкайше находиться потрясающий грот – Око дьявола. Стоит посетить парк музея-библиотеки графа Каштру Гимарайнша, где вместе с курицами прогуливаются павлины. На мысу в южной части города расположен старинный форт (XVII век). По утрам тут работает рыбный и фруктово-овощной рынок с доступными ценами.

Кашкайш, Португалия / Фото: Сегодня

Добраться до города можно, прилетев в Лиссабон, а далее воспользоваться Uber. Стоимость такси – 30 евро в одну сторону. Также к городу ездит электричка.

Закинтос, Греция

Небольшой город на востоке острова Закинф. Потрясающее место, где вы сможете перезагрузиться и насладиться видом на Средиземное море.

Сказочная архитектура, множество ресторанчиков с традиционной кухней, невероятной красоты пляжи и лагуны. Обязательно отправляйтесь на морские экскурсии. В порту огромное количество яхт и туристических паромов, которые доставят к самым красивым уголкам острова. К слову, катер или лодку можно арендовать самому без водителя. Конечно, если есть навыки управления.

Закинтос, Греция / Фото: Сегодня

Обязательным местом к посещению является бухта Навайо (пляж затонувших кораблей). Добраться к нему можно или на туристическом пароме, либо наблюдать всю красоту с обзорной площадки, которая расположена на горе. Здесь туристы могут увидеть бирюзовую воду, обрывы и скалы, а также затонувший пиратский корабль.

Бухта Навайо / Фото: Сегодня

Еще Закинф славится своими черепашьими пляжами. Но увидеть их можно только со средины лета. Как раз в этот период они вылупливаются из яиц и отправляются в воду. Весной посетить эти пляжи тоже стоит. Природа там очень напоминает Индонезию.

Закинтос, Греция / Фото: Сегодня

Добраться на остров сложно, но оно того стоит. Из автовокзала Афин нужно ехать 4 часа автобусом, далее еще час на пароме, и вы на месте.

Закинтос, Греция (паром) / Фото: Сегодня

Важно знать

Помните, ситуация из-за пандемии меняется со скоростью света. Очень дотошно проверяйте информацию о правилах въезда, условиях транзита. Не забывайте заполнять соответствующие онлайн-формы, делать ПЦР-тесты, если это необходимо. Обязательно, перед тем, как отправиться в путешествие, прочтите информацию на соответствующих государственных ресурсах.

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