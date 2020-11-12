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Сериал "Эмили в Париже" продлили на второй сезон

12 ноября, 16:28

Поклонников сериала ждет продолжение

Поклонники получили шанс снова вернуться в Париж с Эмили, поскольку она продолжает работать в Savoir, ей еще нужно усовершенствовать свой французский и, конечно же, разобраться со своей личной жизнь. Да, сериал "Эмили в Париже" продлили на второй сезон. Об этом сообщается на официальной страничке Netflix в Twitter.

К посту было прикреплено письмо начальницы главной героини, что Эмили еще придется остаться с командой в Париже еще некоторое время.

"Хотим сообщить вам, к сожалению, Эмили Купер придется остаться в Париже на некоторое время. Несмотря на ее чересчур самоуверенное поведение и отсутствие большого опыта в маркетинге люксовых товаров, она тем не менее очаровала некоторых наших клиентов, которых сложно удивить, сделав это за короткий промежуток времени в Savoir. Можете называть это удачей или американской изобретательностью, но ее результаты впечатляют", – говорится в забавном письме.


Когда начнутся съемки и сколько серий будет во втором сезоне, пока неизвестно.

Смотрите трейлер сериала "Эмили в Париже"


Ранее мы рассказывали, почему стоит посмотреть сериал "Эмили в Париже".

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