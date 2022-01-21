Звезда Instagram – такса Му: курьезные и милые фото необычной собаки

Чтобы утро началось с улыбки, нужно читать позитивные материалы, именно поэтому мы продолжаем нашу серию смешных подборок. Сегодня познакомим вас с веселой таксой по имени Му, в которую невозможно не влюбиться.
Благодаря соцсетям, для каждого из нас открыт целый мир, наполненный интересными людьми. Но еще больше нам нравится находить странички умопомрачительных животных, которые собирают больше лайков, чем даже некоторые знаменитости. Для этого им приходится делать... ничего!
В Instagram появилась еще одна звезда — такса Му. Многоговорящая кличка дана ей не просто так, ведь, на первый взгляд, как только вы посмотрите на ее мордашку, может показаться, что перед вами самая обычная представительница своей породы. Но окрас ее корпуса больше напоминает расцветку коровы, поэтому она и получила свое имя.
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