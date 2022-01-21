Звезда Instagram – такса Му: курьезные и милые фото необычной собаки

А чем же так уникальна эта красотка и за что получила свою кличку, вы сейчас сами поймете

Смешные фотографии новой звезды Instagram, таксы по кличке Му / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы утро началось с улыбки, нужно читать позитивные материалы, именно поэтому мы продолжаем нашу серию смешных подборок. Сегодня познакомим вас с веселой таксой по имени Му, в которую невозможно не влюбиться.

Благодаря соцсетям, для каждого из нас открыт целый мир, наполненный интересными людьми. Но еще больше нам нравится находить странички умопомрачительных животных, которые собирают больше лайков, чем даже некоторые знаменитости. Для этого им приходится делать... ничего!

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В Instagram появилась еще одна звезда — такса Му. Многоговорящая кличка дана ей не просто так, ведь, на первый взгляд, как только вы посмотрите на ее мордашку, может показаться, что перед вами самая обычная представительница своей породы. Но окрас ее корпуса больше напоминает расцветку коровы, поэтому она и получила свое имя.

Невыносимая легкость бытия / Фото: instagram.com/moo_in_miami/

У кого там попа, как у Ким? / Фото: Instagram.com/moo_in_miami

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Поднимите лапы, кто готов к весне / Фото: Instagram.com/moo_in_miami

Хорошо-хорошо, я тебе припомню! / Фото: Instagram.com/moo_in_miami

Ну и где мой английский завтрак? / Фото: Instagram.com/moo_in_miami

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Это я так радуюсь пятнице / Фото: Instagram.com/moo_in_miami

Человек, ты сейчас серьезно? / Фото: Instagram.com/moo_in_miami

Что ты, снова на работу пошел? Ну удачи / Фото: Instagram.com/moo_in_miami

Неплохое настроение на меня снизошло, прячь тапки! / Фото: Instagram.com/moo_in_miami

И больше никогда не уходи так надолго / Фото: instagram.com/moo_in_miami/

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