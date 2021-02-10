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Как звери киевского зоопарка отреагировали на аномальную метель (видео)

Сегодня, 16:55

Большинство животных уже перевели в зимние вольеры

Из-за аномальной февральской метели у коммунальщиков появилось довольно много хлопот, но есть и те, кто радуются снегу. Например, жители столичного зоопарка. Зиму очень любят зебры, бизоны, зубры и другие парнокопытные. А вот птицы от снега и мороза не в восторге, поэтому на улицу высовываются реже.

"Они слетаются в кучу, когда есть опасность со стороны хищников. Они держатся вместе", – отмечает сотрудница зоопарка Виктория Служенко.

Вместе держатся и нескучно провести 14 февраля предлагаем и мы. Собрали 14 идей, как удивить любимого человека в День святого Валентина.

Сюжет Анастасии Середы
Видео: Сегодня

Большинство животных перевели в зимние вольеры. Оставили тех, для кого жизнь в условиях низких температур является привычной. Например, свинок холод совсем не пугает. А нутрии, белки и зайцы воспринимают снег как дополнительное утепление.

Посетителей в зоопарке пока довольно мало – за три часа, которые мы здесь провели, встретили всего несколько семей.

Напомним, ранее мы показывали реакцию жителей американского зоопарка на снег. Кстати, не так давно в Сахаре выпал снег, Стамбул и Кашмир тоже замело.

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видео животные метель зоопарк
Источник: Сегодня
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