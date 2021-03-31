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Довели до ручки: мужчина с собачкой и бензопилой атаковал словенский парламент

Сегодня, 14:43

Словак не согласен с карантинными ограничениями

Неизвестный мужчина с собачкой и бензопилой в руках пытался проникнуть в стены словенского парламента. Об этом пишет портал Total Slovenia News.

На опубликованных в Twitter кадрах показано, как охранники повалили хулигана на землю. Один из них пытался усмирить собаку.

По предварительным данным, местный житель возмутился карантину и пошел к зданию правительства. Он запустил бензопилу и закричал: "С меня хватит локдауна!". Мужчина не успел войти в здание: его сразу задержал сотрудник службы безопасности.

Полицейские были проинформированы о случившемся 30 марта около 19:00. К месту происшествия отправили патрульных, которые арестовали нарушителя общественного порядка.

В результате инцидента никто не пострадал. Заседание Национального собрания Словении прошло в штатном режиме.

Напомним, в Словении с 15 февраля смягчили карантинные ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Кроме этого, мы рассказывали, как легче пережить карантин: 3 лайфхака ведущего Алексея Суханова.

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Словения карантин парламент локдаун
Источник: twitter.com/AnzeBozic
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